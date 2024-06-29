Когда прекратить окучивание картофеля на даче: советы огородникам

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Картофель скоро копать - нужно ли ещё раз окучивать грядки?

2:11
Садоводство » Овощи

Уход за картофелем — важная задача для каждого огородника. Однако могут возникать вопросы, связанные с применением определённых агротехнических приёмов, особенно если их проведение совпадает по времени с другими работами. Один из таких вопросов — нужно ли окучивать картофельные кусты, если скоро капать.

Картофель скоро копать - нужно ли ещё раз окучивать грядки?
Фото: flickr.com by Grimme Group, CC BY 2.0

Зачем нужно окучивание?

Окучивание картофеля — это периодическое насыпание земли вокруг стеблей растений. Это важное агротехническое мероприятие, которое имеет ряд положительных эффектов:

  1. Стимулирует образование дополнительных клубней. Окучивание вызывает образование придаточных корней, которые позже формируют новые клубни.
  2. Предотвращает позеленение клубней. Светонепроницаемый слой земли защищает клубни от воздействия солнечных лучей.
  3. Улучшает доступ воздуха к корням. Рыхление почвы при окучивании улучшает газообмен в прикорневой зоне.
  4. Препятствует росту сорняков вокруг растений.

Традиционно окучивают картофель 2-3 раза за сезон — в начале цветения, в период образования клубней и незадолго до уборки урожая (капки).

Стоит ли окучивать, если скоро капать?

Если до уборки картофеля (капки) остаётся 2-3 недели, то дополнительное окучивание в этот период будет нецелесообразным. Растения уже сформировали основной урожай клубней, и окучивание их уже не стимулирует.

Более того, поздняя окучка может даже навредить. Она может повредить корневую систему и проростающие клубни, провоцируя появление болезней.

Оптимальным будет:

  • провести последнее окучивание за 3-4 недели до предполагаемой капки;
  • в оставшееся время до уборки сосредоточиться на других агротехнических мероприятиях — поливе, подкормке, борьбе с вредителями.

Таким образом, если до окончательной уборки картофеля осталось 2-3 недели, можно воздержаться от дополнительного окучивания. Лучше сосредоточиться на других работах по подготовке к успешной капке.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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