Когда прекратить окучивание картофеля на даче: советы огородникам

Уход за картофелем — важная задача для каждого огородника. Однако могут возникать вопросы, связанные с применением определённых агротехнических приёмов, особенно если их проведение совпадает по времени с другими работами. Один из таких вопросов — нужно ли окучивать картофельные кусты, если скоро капать.
Окучивание картофеля — это периодическое насыпание земли вокруг стеблей растений. Это важное агротехническое мероприятие, которое имеет ряд положительных эффектов:
Традиционно окучивают картофель 2-3 раза за сезон — в начале цветения, в период образования клубней и незадолго до уборки урожая (капки).
Если до уборки картофеля (капки) остаётся 2-3 недели, то дополнительное окучивание в этот период будет нецелесообразным. Растения уже сформировали основной урожай клубней, и окучивание их уже не стимулирует.
Более того, поздняя окучка может даже навредить. Она может повредить корневую систему и проростающие клубни, провоцируя появление болезней.
Таким образом, если до окончательной уборки картофеля осталось 2-3 недели, можно воздержаться от дополнительного окучивания. Лучше сосредоточиться на других работах по подготовке к успешной капке.
Клубника — это популярная ягодная культура, которая обладает великолепным вкусом и является богатым источником витаминов и антиоксидантов.