Когда прекратить окучивание картофеля на даче: советы огородникам

Картофель скоро копать - нужно ли ещё раз окучивать грядки?

2:11 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Уход за картофелем — важная задача для каждого огородника. Однако могут возникать вопросы, связанные с применением определённых агротехнических приёмов, особенно если их проведение совпадает по времени с другими работами. Один из таких вопросов — нужно ли окучивать картофельные кусты, если скоро капать.

Фото: flickr.com by Grimme Group, CC BY 2.0

Зачем нужно окучивание?

Окучивание картофеля — это периодическое насыпание земли вокруг стеблей растений. Это важное агротехническое мероприятие, которое имеет ряд положительных эффектов:

Стимулирует образование дополнительных клубней. Окучивание вызывает образование придаточных корней, которые позже формируют новые клубни. Предотвращает позеленение клубней. Светонепроницаемый слой земли защищает клубни от воздействия солнечных лучей. Улучшает доступ воздуха к корням. Рыхление почвы при окучивании улучшает газообмен в прикорневой зоне. Препятствует росту сорняков вокруг растений.

Традиционно окучивают картофель 2-3 раза за сезон — в начале цветения, в период образования клубней и незадолго до уборки урожая (капки).

Стоит ли окучивать, если скоро капать?

Если до уборки картофеля (капки) остаётся 2-3 недели, то дополнительное окучивание в этот период будет нецелесообразным. Растения уже сформировали основной урожай клубней, и окучивание их уже не стимулирует.

Более того, поздняя окучка может даже навредить. Она может повредить корневую систему и проростающие клубни, провоцируя появление болезней.

Оптимальным будет:

провести последнее окучивание за 3-4 недели до предполагаемой капки;

в оставшееся время до уборки сосредоточиться на других агротехнических мероприятиях — поливе, подкормке, борьбе с вредителями.

Таким образом, если до окончательной уборки картофеля осталось 2-3 недели, можно воздержаться от дополнительного окучивания. Лучше сосредоточиться на других работах по подготовке к успешной капке.