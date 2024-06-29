Когда и как собирать огурцы с огорода - советы для успешного урожая

Огурцы — один из самых популярных и распространенных овощных культур на наших огородах. Они отличаются отменным вкусом, высокой питательной ценностью и широтой кулинарного применения. Чтобы получить максимальный урожай вкусных и хрустящих огурцов, важно знать оптимальные сроки их сбора.
Сроки сбора огурцов зависят от нескольких факторов:
Определить оптимальный момент для сбора можно по внешнему виду плодов. Огурцы готовы к уборке, когда они имеют:
Также имейте в виду, что чем крупнее огурец, тем больше вероятность, что он будет содержать больше семян и будет горчить.
Первый сбор огурцов обычно начинается через 40-50 дней после появления всходов. В это время формируются первые зрелые плоды.
В дальнейшем собирать урожай стоит регулярно — 2-3 раза в неделю. Это позволит стимулировать растение к новому цветению и плодообразованию. Не допускайте перерастания огурцов на кустах.
Утренние часы — самое лучшее время для сбора. В это время плоды наиболее тurgid и хрустящие. При сборе старайтесь не оставлять повреждений на растении.
Соблюдение оптимальных сроков сбора позволит вам получить максимально вкусные, сочные и хрустящие огурцы. Регулярный сбор урожая также будет способствовать обильному плодоношению на протяжении всего сезона.
Клубника — это популярная ягодная культура, которая обладает великолепным вкусом и является богатым источником витаминов и антиоксидантов.