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Когда и как собирать огурцы с огорода - советы для успешного урожая

Узнайте, когда лучше всего собирать огурцы с вашей грядки

2:16
Садоводство » Овощи

Огурцы — один из самых популярных и распространенных овощных культур на наших огородах. Они отличаются отменным вкусом, высокой питательной ценностью и широтой кулинарного применения. Чтобы получить максимальный урожай вкусных и хрустящих огурцов, важно знать оптимальные сроки их сбора.

Узнайте, когда лучше всего собирать огурцы с вашей грядки
Фото: commons.wikimedia.org by Reaperman, CC BY-SA 3.0

Определение оптимальных сроков

Сроки сбора огурцов зависят от нескольких факторов:

  1. Сорт или гибрид. Ранние сорта готовы к уборке через 40-50 дней после появления всходов, поздние — через 50-60 дней.
  2. Условия выращивания. Растения в теплице, парнике или под укрытием развиваются быстрее, чем в открытом грунте.
  3. Погодные условия. В жаркое и влажное лето огурцы растут интенсивнее, чем в сухое и прохладное.

Определить оптимальный момент для сбора можно по внешнему виду плодов. Огурцы готовы к уборке, когда они имеют:

  • размер от 8 до 12 см (в зависимости от сорта);
  • насыщенно-зеленый цвет кожицы без желтизны;
  • плотную, хрустящую структуру;
  • отсутствие признаков перезревания (увядания, пожелтения).

Также имейте в виду, что чем крупнее огурец, тем больше вероятность, что он будет содержать больше семян и будет горчить.

Сроки уборки

Первый сбор огурцов обычно начинается через 40-50 дней после появления всходов. В это время формируются первые зрелые плоды.

В дальнейшем собирать урожай стоит регулярно — 2-3 раза в неделю. Это позволит стимулировать растение к новому цветению и плодообразованию. Не допускайте перерастания огурцов на кустах.

Утренние часы — самое лучшее время для сбора. В это время плоды наиболее тurgid и хрустящие. При сборе старайтесь не оставлять повреждений на растении.

Соблюдение оптимальных сроков сбора позволит вам получить максимально вкусные, сочные и хрустящие огурцы. Регулярный сбор урожая также будет способствовать обильному плодоношению на протяжении всего сезона.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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