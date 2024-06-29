Хотите больше лаванды для вашего сада? Осваиваем простые методы размножения

Семенной способ размножения является самым доступным и распространенным. Для этого воспользуйтесь семенами, собранными с собственных растений или приобретенными в специализированных магазинах.
Посадку семян лучше проводить ранней весной в открытый грунт или в контейнеры для выращивания рассады. Предварительно увлажните почву и слегка заглубите семена, присыпав их небольшим слоем земли. Накройте пленкой или стеклом для поддержания влажности.
Когда появятся всходы, постепенно снимайте укрытие, чтобы растения привыкали к свету и воздуху. Не забывайте регулярно поливать и рыхлить почву вокруг саженцев. Когда они достигнут высоты 10-15 см, их можно пересаживать на постоянное место.
Черенкование — один из самых эффективных способов размножения лаванды. Нарезав здоровые побеги длиной 10-15 см, поместите их в воду или субстрат из торфа и песка. Через 2-3 недели на черенках появятся корни.
Затем высадите их в горшки с хорошо дренированной почвенной смесью. Укройте пленкой или стеклом, чтобы сохранить влажность. Ставьте емкости с черенками в затененное место. Постепенно открывайте доступ к свету и воздуху.
После того как саженцы укоренятся и хорошо разовьются (обычно занимает 2-3 месяца), их можно высаживать в открытый грунт.
Более зрелые кусты лаванды также можно размножать делением. Для этого осторожно выкопайте растение, разделите ствол на несколько частей с корнями и высадите их в подготовленные лунки.
Важно, чтобы у каждого деленного куста было достаточное количество корней. Это гарантирует приживаемость и успешный рост новых растений.
В первое время после пересадки саженцы нуждаются в регулярном поливе и защите от прямых солнечных лучей. Со временем они адаптируются и будут радовать вас своим обильным цветением.
Выбирайте наиболее подходящий для вас способ размножения лаванды и получайте новые экземпляры без особых усилий. Эти нежные и ароматные растения непременно украсят ваш сад!
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