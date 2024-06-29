Хотите больше лаванды для вашего сада? Осваиваем простые методы размножения

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Эти 3 способа помогут легко размножить лаванду на вашем участке

2:44
Садоводство » Цветы

Нежный аромат и яркие фиолетовые цветы лаванды любят многие садоводы. Это неприхотливое растение способно украсить любой садовый участок. Лаванда относительно легко размножается самыми разными способами, позволяя вам самостоятельно получить новые экземпляры.

Размножение семенами

Семенной способ размножения является самым доступным и распространенным. Для этого воспользуйтесь семенами, собранными с собственных растений или приобретенными в специализированных магазинах.

Эти 3 способа помогут легко размножить лаванду на вашем участке
Фото: flickr.com by Chi King, CC BY 2.0

Посадку семян лучше проводить ранней весной в открытый грунт или в контейнеры для выращивания рассады. Предварительно увлажните почву и слегка заглубите семена, присыпав их небольшим слоем земли. Накройте пленкой или стеклом для поддержания влажности.

Когда появятся всходы, постепенно снимайте укрытие, чтобы растения привыкали к свету и воздуху. Не забывайте регулярно поливать и рыхлить почву вокруг саженцев. Когда они достигнут высоты 10-15 см, их можно пересаживать на постоянное место.

Размножение черенками

Черенкование — один из самых эффективных способов размножения лаванды. Нарезав здоровые побеги длиной 10-15 см, поместите их в воду или субстрат из торфа и песка. Через 2-3 недели на черенках появятся корни.

Затем высадите их в горшки с хорошо дренированной почвенной смесью. Укройте пленкой или стеклом, чтобы сохранить влажность. Ставьте емкости с черенками в затененное место. Постепенно открывайте доступ к свету и воздуху.

После того как саженцы укоренятся и хорошо разовьются (обычно занимает 2-3 месяца), их можно высаживать в открытый грунт.

Деление куста

Более зрелые кусты лаванды также можно размножать делением. Для этого осторожно выкопайте растение, разделите ствол на несколько частей с корнями и высадите их в подготовленные лунки.

Важно, чтобы у каждого деленного куста было достаточное количество корней. Это гарантирует приживаемость и успешный рост новых растений.

В первое время после пересадки саженцы нуждаются в регулярном поливе и защите от прямых солнечных лучей. Со временем они адаптируются и будут радовать вас своим обильным цветением.

Выбирайте наиболее подходящий для вас способ размножения лаванды и получайте новые экземпляры без особых усилий. Эти нежные и ароматные растения непременно украсят ваш сад!

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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