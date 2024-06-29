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Что нужно давать помидорам в июле, чтобы получить много урожая

Раскрываем секрет богатого урожая помидоров

2:27
Садоводство » Овощи

Именно в июле помидоры активно наращивают зелёную массу и формируют плоды. Чтобы обеспечить их всем необходимым для полноценного развития, важно вовремя провести подкормку.

Раскрываем секрет богатого урожая помидоров
Фото: commons.wikimedia.org by Medved'

Какие удобрения нужны помидорам в июле?

В июле помидорным кустам требуется больше питательных веществ, чем в другие месяцы. Растения активно расходуют ресурсы на наращивание вегетативной массы и завязывание плодов. Для поддержания их в здоровом состоянии и обеспечения хорошего урожая специалисты советуют использовать следующие подкормки:

1. Комплексные минеральные удобрения. В их состав входят основные макроэлементы - азот, фосфор и калий, а также микроэлементы. Они помогают растениям сформировать мощную корневую систему, укрепить стебли и листья. Хорошие варианты - "Кемира Универсал", "Растворин", "Агрикола".

2. Органические удобрения. Наилучший выбор - перепревший навоз, компост или биогумус. Они обогащают почву питательными веществами и полезными микроорганизмами, улучшают ее структуру. Расход - 1-2 ведра на 1 кв.м.

3. Препараты с фосфором и калием. Эти макроэлементы особенно важны для завязывания и созревания плодов. Можно использовать суперфосфат, сульфат калия или комплексные удобрения типа "Кемира Фло".

4. Микроудобрения. Бор, магний, медь, железо и другие микроэлементы в это время необходимы помидорам для хорошего развития. Подойдут "Растворин Макро+Микро", "Фертика Нано", "Акварин".

Когда и как правильно вносить удобрения?

Лучшее время для подкормки - вторая-третья неделя июля. В этот период растения особенно нуждаются в дополнительном питании.

Минеральные удобрения лучше вносить в сухом виде под корень, разбрасывая по приствольному кругу. Органические подкормки можно использовать в виде жидких растворов, поливая их по приствольному кругу.

Следите, чтобы удобрения не попадали на листья и плоды. Повторяйте подкормку через 2-3 недели. Это поможет вашим помидорам сформировать здоровые и обильные урожаи.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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