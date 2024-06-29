Сочная малина на вашем участке: как поливать кусты летом для богатого сбора

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Правила идеального полива малины в июле

2:24
Садоводство » Деревья и кустарники

Июль — самое жаркое время в саду, когда растения особенно нуждаются во влаге. Это важно и для малины, ведь именно в этом месяце формируются ягоды будущего урожая. Чтобы получить богатый сбор, необходимо правильно ухаживать за кустами, в том числе обеспечить их достаточным поливом.

Правила идеального полива малины в июле
Фото: https://www.photos-public-domain.com/2012/04/26/raspberry-leaves/ by Photos Public Domain, PDM

Важность регулярного полива малинника

Малина — влаголюбивое растение, которому требуется достаточное количество воды на протяжении всего сезона. Особенно это актуально в середине лета, когда жара и засуха сильнее всего сказываются на состоянии ягодных кустов.

Недостаток влаги в этот период может привести к таким последствиям:

  • плохое завязывание и формирование ягод. Цветки малины засыхают или осыпаются, не образуя полноценных плодов.
  • ухудшение качества ягод. Они становятся мелкими, невкусными и быстро теряют товарный вид.
  • снижение урожайности. Количество собираемых ягод заметно уменьшается.
  • ослабление общего состояния растений. Кусты малины могут испытывать стресс, медленнее расти и хуже перезимовывать.

Таким образом, регулярный и достаточный полив — залог формирования крупных, сочных ягод и высокого урожая малины.

Правила полива малинника в июле

Чтобы обеспечить кусты малины необходимым количеством влаги, рекомендуется придерживаться следующих правил:

  1. Поливать 1-2 раза в неделю, выливая под каждый куст не менее 10 литров воды. Норма расхода воды на 1 куст — 15-20 литров за один полив.
  2. Поливать преимущественно в утренние или вечерние часы, когда испарение минимально.
  3. Рыхлить почву после полива, чтобы сохранить влагу и улучшить доступ кислорода к корням.
  4. Мульчировать приствольные круги опилками, перегноем или соломой. Это также предотвратит быстрое высыхание грунта.
  5. Особенно тщательно поливать молодые, только что высаженные кусты малины. Они нуждаются в более частом и обильном поливе.

Кроме регулярного полива, в июле малинник также нуждается в подкормке комплексными удобрениями. Тогда у вас обязательно будет обильный, красивый и вкусный урожай!

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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