Пополняем запасы питательных веществ: 7 лучших растений для улучшения почвы

Избавьтесь от проблем с почвой в саду с помощью этих растений

2:14 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Каждый садовод мечтает о богатой, рыхлой и плодородной почве, которая будет активно насыщать растения питательными веществами. К сожалению, не на всех участках почва изначально обладает идеальными характеристиками. Но есть специальные растения, которые могут значительно улучшить её качество и структуру.

Фото: Own work by M Tullottes, PDM

1. Люпин. Эта культура является настоящим "почвоулучшителем". Мощная корневая система люпина рыхлит и обогащает грунт азотом. Кроме того, его цветы привлекают полезных насекомых.

2. Горчица. Эта быстрорастущая культура отлично справляется с уплотнённой почвой. Горчица улучшает аэрацию и водопроницаемость грунта, а также подавляет рост сорняков.

3. Фацелия. Ещё одно универсальное растение, которое подходит для зелёного удобрения. Фацелия обогащает почву углеродом и фосфором, способствует развитию полезной микрофлоры.

4. Клевер. Этот неприхотливый многолетник отлично обогащает почву азотом. Его корневая система рыхлит и структурирует грунт. Клевер также привлекает опылителей.

5. Сидераты. К ним относятся различные травы, бобовые и крестоцветные культуры, выращиваемые специально для улучшения почвы. Их заделка в грунт насыщает его питательными веществами.

6. Сорго. Эта высокорослая культура образует мощную корневую систему, которая улучшает структуру и водопроницаемость почвы. Сорго также хорошо подавляет рост сорняков.

7. Лядвенец рогатый. Этот многолетний бобовый кустарник способствует обогащению почвы азотом. Кроме того, его глубокие корни разрыхляют уплотнённый грунт.

Для максимальной пользы растения-помощники следует высаживать в качестве сидератов, то есть заделывать их в грунт в зелёном виде. Так они быстро перегниют и обогатят почву питательными веществами.