Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Какую посуду можно использовать в микроволновке, а какую — нельзя?
Цикорий устраняет запоры и улучшает аппетит
Ремейк "Ворона" получил возрастной рейтинг "R"
Овечкин выступит в матче российских звёзд НХЛ и КХЛ
5,3 млрд рублей потратили жители Коми в заведениях общепита с января по апрель
Как определяется страховая стоимость?
К 2030 году китайские автопроизводители займут треть мирового рынка — прогноз эксперт
Не дайте гнили испортить ваш урожай кабачков: советы по уходу за растениями
Госслужбы РФ переходят на китайские авто: ТОП-12 моделей
Пополняем запасы питательных веществ: 7 лучших растений для улучшения почвы

Избавьтесь от проблем с почвой в саду с помощью этих растений

2:14
Садоводство » Советы

Каждый садовод мечтает о богатой, рыхлой и плодородной почве, которая будет активно насыщать растения питательными веществами. К сожалению, не на всех участках почва изначально обладает идеальными характеристиками. Но есть специальные растения, которые могут значительно улучшить её качество и структуру.

Избавьтесь от проблем с почвой в саду с помощью этих растений
Фото: Own work by M Tullottes, PDM

1. Люпин. Эта культура является настоящим "почвоулучшителем". Мощная корневая система люпина рыхлит и обогащает грунт азотом. Кроме того, его цветы привлекают полезных насекомых.

2. Горчица. Эта быстрорастущая культура отлично справляется с уплотнённой почвой. Горчица улучшает аэрацию и водопроницаемость грунта, а также подавляет рост сорняков.

3. Фацелия. Ещё одно универсальное растение, которое подходит для зелёного удобрения. Фацелия обогащает почву углеродом и фосфором, способствует развитию полезной микрофлоры.

4. Клевер. Этот неприхотливый многолетник отлично обогащает почву азотом. Его корневая система рыхлит и структурирует грунт. Клевер также привлекает опылителей.

5. Сидераты. К ним относятся различные травы, бобовые и крестоцветные культуры, выращиваемые специально для улучшения почвы. Их заделка в грунт насыщает его питательными веществами.

6. Сорго. Эта высокорослая культура образует мощную корневую систему, которая улучшает структуру и водопроницаемость почвы. Сорго также хорошо подавляет рост сорняков.

7. Лядвенец рогатый. Этот многолетний бобовый кустарник способствует обогащению почвы азотом. Кроме того, его глубокие корни разрыхляют уплотнённый грунт.

Для максимальной пользы растения-помощники следует высаживать в качестве сидератов, то есть заделывать их в грунт в зелёном виде. Так они быстро перегниют и обогатят почву питательными веществами.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Популярное
Когда скашивать ботву клубники: знатоки подсказали точно

Клубника — это популярная ягодная культура, которая обладает великолепным вкусом и является богатым источником витаминов и антиоксидантов.

Время после сбора ягод - идеальное для скашивания ботвы клубники
Кейт Миддлтон пришлось надеть парик и нарастить брови для выхода на публику
Стало известно, каким образом Кейт Миддлтон попыталась скрыть на публике последствия химиотерапии
Как спасти помидоры от жары: эффективные способы защиты для богатого урожая
Как приготовить клубничное варенье-пятиминутку: рассказал шеф-повар
Полностью НАТО из акватории Чёрного моря мы не выдавим, но потесним Дмитрий Плотников В Тель-Авиве не учитывают, что у РФ гораздо больше возможностей навредить Израилю Любовь Степушова Алексей Венецианов принял смерть как Вещий Олег Сергей Лебедев
Хотите получить богатый урожай баклажанов? Устраните проблему пустоцветов!
Сводка с фронта: ВС РФ атакуют базу ГУР Украины, Белоусов приказал "принять меры в Чёрном море"
Чтобы двигатель не умер раньше времени: вот какое масло надо заливать летом, чтобы не было проблем
Чтобы двигатель не умер раньше времени: вот какое масло надо заливать летом, чтобы не было проблем
Последние материалы
Актриса Меган Фокс удивила фанатов своим образом
Специалист бьюти-индустрии рассказала о правильном выборе кистей для макияжа
Турист в Зеленоградске попал в реанимацию после купания в море
The Conversation: VR-терапия помогла взять под контроль слуховые галлюцинации
Стало известно, что привлекает бродячих собак
Йогурт полезнее всего есть на ночь
Как высушить клубнику в духовке?
В фильме "Властелин колец" про Голлума появятся персонажи из картин Питера Джексона
Рентабельный промысел: крабы-стригуны Бэрда активизировались у побережья Камчатки
Что понимается как объект имущественного страхования?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников