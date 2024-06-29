Почему гниют завязи кабачков и что с этим делать? Читайте наши рекомендации

Не дайте гнили испортить ваш урожай кабачков: советы по уходу за растениями

2:18 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Наверное, многие огородники сталкивались с такой досадной ситуацией: растения кабачков развиваются хорошо, цветут, а вот молодые плоды вдруг начинают гнить. Эта проблема способна свести на нет весь ваш труд по выращиванию этой культуры. Что же делать в такой ситуации и как спасти урожай кабачков?

Фото: commons.wikimedia.org by Ariel Palmon, CC BY 3.0

Основные причины гниения завязей кабачков:

Избыточное или неравномерное увлажнение грунта. При застое влаги у основания растений развивается гниль. Недостаток питательных веществ. Нехватка азота, калия, кальция и бора ослабляет иммунитет растений. Поражение болезнями. Серая гниль, вертициллёз, мучнистая роса и другие грибковые заболевания могут спровоцировать загнивание завязей. Нашествие вредителей. Повреждения стебля и корней вредителями ослабляют растение и провоцируют гниение плодов. Механические повреждения. Любые повреждения корневой системы, стебля или листьев также способствуют развитию гнили.

Что делать, чтобы спасти урожай кабачков:

Нормализуйте полив. Не допускайте застоя воды, но и не допускайте пересушивания почвы. Внесите подкормки. Используйте комплексные минеральные удобрения, особенно богатые кальцием. Обработайте растения фунгицидами. Это поможет предотвратить развитие болезней. Используйте средства от вредителей. Опрыскайте кустики инсектицидами, чтобы защитить от повреждений. Ухаживайте за растениями аккуратно. Будьте осторожны при рыхлении, окучивании, сборе плодов, чтобы не повредить корни, стебли и листья. Удаляйте гнилые плоды. Регулярно осматривайте кусты и вырезайте все загнившие завязи, чтобы они не распространили инфекцию. Мульчируйте почву. Слой мульчи сохранит влагу и защитит корни от повреждений.

Соблюдая эти рекомендации, вы сможете успешно спасти урожай кабачков даже при появлении признаков гниения завязей. Главное — вовремя среагировать и устранить причину проблемы.