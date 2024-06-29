Хотите сохранить капусту целой? Прочтите эти советы, чтобы предотвратить растрескивание

Как не допустить растрескивание кочанов капусты

2:21 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Капуста — одна из самых популярных и полезных овощных культур. Но порой даже опытных огородников постигает неприятный сюрприз — их аккуратные, налитые кочаны вдруг начинают трескаться. Что же делать, чтобы предотвратить это нежелательное явление? Разберёмся в основных причинах и способах решения проблемы.

Фото: commons.wikimedia.org by Balajijagadesh, CC BY-SA 3.0

Главные причины растрескивания кочанов капусты:

1. Неравномерный полив. Резкие перепады влажности почвы — от засушливых периодов к обильным поливам — вызывают образование трещин. Капуста не выносит стрессов, связанных с перепадами влаги.

2. Недостаток или избыток питательных веществ. Если в почве не хватает кальция, бора или других микроэлементов, это приводит к нарушению обмена веществ в растении и, как следствие, к растрескиванию кочанов.

3. Большие перепады температур. Резкие скачки дневных и ночных температур (например, из-за неустойчивой погоды) также могут спровоцировать растрескивание.

4. Механические повреждения. Если кочан был поврежден при уходе за растением, при сборке урожая или во время хранения, это тоже может привести к появлению трещин.

Как предотвратить растрескивание капусты:

1. Правильный полив. Поддерживайте равномерную, умеренную влажность почвы, не допуская ни пересушивания, ни переувлажнения.

2. Своевременные подкормки. Вносите комплексные минеральные удобрения, особенно богатые кальцием. Это поможет укрепить клеточные стенки кочанов.

3. Контроль температурного режима. Старайтесь высаживать капусту в места, защищенные от резких перепадов дневных и ночных температур.

4. Аккуратный уход. Будьте осторожны при рыхлении, окучивании и уборке урожая, чтобы не повредить кочаны.

5. Правильное хранение. Если вы храните капусту, следите за температурой и влажностью, чтобы предотвратить появление трещин.

Соблюдение этих простых правил поможет вам избежать неприятностей с растрескивающейся капустой и получить красивый, здоровый урожай.