Листья петунии желтеют? Значит, вы что-то делаете неправильно

Почему у петунии желтеют листья и как это предотвратить

2:19 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Петуния — один из самых популярных и любимых цветов на дачных участках и балконах. Ее ярко-окрашенные цветки создают пышные, яркие композиции, радуя глаз на протяжении всего лета. Но иногда неожиданно начинают желтеть и опадать листья этого растения. В чём причина такой проблемы и как можно её решить? Дело, как ни странно, чаще всего кроется в действиях самого цветовода.

Основная причина пожелтения листьев петунии — неправильный уход. Слишком частые или, наоборот, редкие поливы, недостаток или избыток питательных веществ, неверный выбор места для посадки — все это может привести к нарушению баланса в развитии растения и, как следствие, к потере декоративности.

Например, если петуния испытывает недостаток воды, то в первую очередь начинают вянуть и желтеть нижние листья. Это сигнал о том, что необходимо наладить регулярные и обильные поливы. С другой стороны, избыточное увлажнение почвы также приводит к потере цвета листьев и их преждевременному опаданию.

Ещё одна распространенная причина пожелтения — нехватка питательных веществ. Петунию нужно регулярно подкармливать специальными удобрениями для цветущих растений. Если этого не делать, то листья сначала желтеют, потом буреют и опадают.

Неправильное размещение петунии может тоже спровоцировать пожелтение листвы. Эти цветы любят солнечные, хорошо проветриваемые места. В тени или при застое воздуха они будут чахнуть и терять декоративность.

Наконец, нередко желтые листья петунии сигнализируют о поражении вредителями или болезнями. Например, паутинный клещ высасывает соки из растения, что ведет к его ослаблению и преждевременному увяданию.

Чтобы предотвратить пожелтение листьев петунии, нужно правильно за ней ухаживать. Необходимо обеспечить оптимальный режим полива, регулярно вносить удобрения, выбирать для посадки солнечные и хорошо проветриваемые участки. Тогда яркие, сочные листья будут идеально дополнять шикарное цветение этого растения.