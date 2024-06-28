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Преимущества удаления тычинок у лилий: что знают только продвинутые цветоводы

Не упустите этот секрет: зачем и как удалять тычинки у лилий

2:15
Садоводство » Цветы

Лилии — одни из самых эффектных и благородных цветов в саду. Их величественные бутоны, многообразие окрасок и ароматы привлекают внимание любого садовода. Однако есть один секрет по уходу за этими растениями, которым владеют только самые опытные цветоводы — удаление тычинок.

Не упустите этот секрет: зачем и как удалять тычинки у лилий
Фото: commons.wikimedia.org by self, CC BY-SA 3.0

Зачем же нужно удалять тычинки у лилий? На первый взгляд, это может показаться ненужной трудоёмкой процедурой. Но на самом деле она приносит множество преимуществ, делая растение более здоровым и продуктивным.

Во-первых, удаление тычинок позволяет продлить срок жизни цветка. Тычинки — это часть, отвечающая за формирование пыльцы. Когда они удалены, цветок не тратит силы на этот процесс и может сосредоточиться на развитии крупных, роскошных лепестков. В результате соцветие будет радовать своей красотой значительно дольше.

Во-вторых, эта процедура способствует более активному росту и развитию луковиц. Когда растение не тратит энергию на формирование семян, весь ее запас направляется на увеличение материнской луковицы и появление новых детки. Это положительно сказывается на общем состоянии лилии и ее способности зацветать из года в год.

В-третьих, удаление тычинок делает цветки лилий более привлекательными. Без пыльников соцветия становятся чище, ароматнее и выразительнее. К тому же, в них не будет скопления сухой пыльцы, пачкающей руки и одежду при срезке.

Процесс удаления тычинок не сложен, но требует аккуратности. Лучше всего делать это в фазе бутонизации, когда бутоны уже сформировались, но еще не раскрылись. Острым секатором или ножницами необходимо аккуратно срезать тычинки, не повредив при этом лепестки. Главное — действовать осторожно и не травмировать растение.

Благодаря этой нехитрой манипуляции, вы сможете любоваться пышными, ароматными цветками лилий на протяжении гораздо более длительного срока. А ваши растения будут радовать вас из года в год всё более эффектными соцветиями.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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