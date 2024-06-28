Рассказываем сколько нужно песка, чтобы оздоровить почву

Как улучшить тяжелую почву на грядках с помощью песка

2:20 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Глинистая, тяжелая почва - распространённая проблема многих огородов, особенно в средней полосе России. Но с помощью песка можно существенно улучшить её структуру и состав. Подробности этого метода рассказал агроном Василий Яковлев, сообщает aif.ru.

Фото: www.flickr.com by Питер Крейвен, CC BY 2.0

"Улучшение почвы с помощью песка — приём старый и проверенный, ему вполне можно доверять, однако есть некоторые нюансы, которые лучше соблюсти"

Василий Яковлев поясняет, что за один сезон почву на участке облегчить не получится, в том числе за счёт количества песка, потому что почве нужно время.

"Да, некоторые позитивные сдвиги будут, однако и на следующие один-два сезона придётся потрудиться, поэтому ни в коем случае не останавливайтесь на достигнутом сразу и не спешите разочаровываться в результатах своего труда"

Агроном подчёркивает, что от многого зависит качество самого песка.

"Самый оптимальный вариант — особенно на самом первом этапе преобразований — это крупный речной, с редкими вкраплениями гальки (мелких-мелких камешков). Слишком мелкий, «пляжный», во многих параметрах такому песку проигрывает и не так эффективен именно в реструктуризации, поскольку будет поглощён глиной и прочими тяжёлыми элементами. Если применять только его, то дело улучшения огорода может сильно затянуться. При этом песок указанной фракции непосредственно перед внесением лучше просеять — так он станет не только чище, освободившись от случайно попавших ненужных штучек, но и лучше сыграет свою роль"

В среднем на один квадратный метр будет достаточно 2-3 ведра. В случае, если почвы тяжёлые, то можно увеличить в 2-2,5 раза.