Рассказываем сколько нужно песка, чтобы оздоровить почву

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Как улучшить тяжелую почву на грядках с помощью песка

2:20
Садоводство » Советы

Глинистая, тяжелая почва - распространённая проблема многих огородов, особенно в средней полосе России. Но с помощью песка можно существенно улучшить её структуру и состав. Подробности этого метода рассказал агроном Василий Яковлев, сообщает aif.ru

Как улучшить тяжелую почву на грядках с помощью песка
Фото: www.flickr.com by Питер Крейвен, CC BY 2.0

"Улучшение почвы с помощью песка — приём старый и проверенный, ему вполне можно доверять, однако есть некоторые нюансы, которые лучше соблюсти"

 Василий Яковлев поясняет, что за один сезон почву на участке облегчить не получится, в том числе за счёт количества песка, потому что почве нужно время. 

"Да, некоторые позитивные сдвиги будут, однако и на следующие один-два сезона придётся потрудиться, поэтому ни в коем случае не останавливайтесь на достигнутом сразу и не спешите разочаровываться в результатах своего труда"

Агроном подчёркивает, что от многого зависит качество самого песка. 

"Самый оптимальный вариант — особенно на самом первом этапе преобразований — это крупный речной, с редкими вкраплениями гальки (мелких-мелких камешков). Слишком мелкий, «пляжный», во многих параметрах такому песку проигрывает и не так эффективен именно в реструктуризации, поскольку будет поглощён глиной и прочими тяжёлыми элементами. Если применять только его, то дело улучшения огорода может сильно затянуться. При этом песок указанной фракции непосредственно перед внесением лучше просеять — так он станет не только чище, освободившись от случайно попавших ненужных штучек, но и лучше сыграет свою роль"

В среднем на один квадратный метр будет достаточно 2-3 ведра. В случае, если почвы тяжёлые, то можно увеличить в 2-2,5 раза. 

"И, разумеется, одним только песком ограничиваться не стоит. Постарайтесь параллельно внести и торф, и перегной, и компост — если, конечно, у вас есть запасы таковых. Внесение органики в виде перепревшего навоза в данном случае также желательно, но необязательно, поскольку пока вы только облегчаете почву, а не пробуете сделать её урожайнее. Это уже следующий этап, - подчеркнул В. Яковлев.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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