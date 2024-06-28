В конце июня полейте этим раствором картошку: собрать урожай не хватит мешков — придётся раздавать овощи соседям

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Первая подкормка картошки для обильного урожая

0:52
Садоводство » Овощи

Сейчас картошка активно наращивает ботву, и до цветения ещё есть время. Это идеальный период для первой подкормки, которая поможет растению развиться и получить максимальный урожай.  

Первая подкормка картошки для обильного урожая
Фото: scienceimage.csiro.au by CSIRO, CC BY 3.0

Используйте органические удобрения, богатые азотом, чтобы стимулировать рост зелёной массы. Чем больше ботва, тем больше питательных веществ в конце вегетации перейдёт в клубни, что обеспечит нам вкусный и крупный картофель.

Залейте 2 ведра коровяка водой в бочке объёмом 200 литров и настаивайте около недели. Затем разведите 1 литр настоя в 10 литрах воды и поливайте каждый куст 2-3 литрами.

Совет: Если вам тяжело поливать под корень, можно опрыскать кусты по листве мочевиной. Это удобрение содержит азот и хорошо усваивается через листья.

Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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