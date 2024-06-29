Обрежьте это у томатов в конце июня в теплице: залог получения обильного урожая вкусных помидоров

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Как формировать томаты в теплице для максимального урожая?

1:19
Садоводство » Овощи

Индетерминантные сорта томатов, как известно, растут в высоту неограниченно. Чтобы обеспечить им правильное развитие и получить обильный урожай, формируйте их в 1-2 стебля.

Как формировать томаты в теплице для максимального урожая?
Фото: commons.wikimedia.org by VdS Comunicacion, CC BY-SA 4.0

После образования первой кисти, которая сейчас уже плодоносит, на некоторых сортах появляется развилка. На этом этапе оставляйте 2 стебля, чтобы получить два дополнительных соцветия с плодами.

В конце июня наступает ключевой момент: на каждом стебле начинают расти пасынки. Необходимо своевременно обрезать их, пока не появились цветочные кисти.

Важно поддерживать оптимальное освещение и проветривание в теплице. Загущенность кустов может привести к заболеваниям. Именно поэтому обрезайте пасынки, оставляя куст в 2-х стеблях.

Кроме того, в конце июня удаляйте нижние листья, которые касаются земли. Оставляйте 3-5 листьев под первой кистью. Это важно для обеспечения доступа света и воздуха к растению.

Листья играют важную роль в развитии растения, так как по ним к плодам поступают питательные вещества. Обрывайте нижние листья только в июле, когда первая кисть уже начинает созревать.

Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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