Обрежьте это у томатов в конце июня в теплице: залог получения обильного урожая вкусных помидоров

Как формировать томаты в теплице для максимального урожая?

1:19 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Индетерминантные сорта томатов, как известно, растут в высоту неограниченно. Чтобы обеспечить им правильное развитие и получить обильный урожай, формируйте их в 1-2 стебля.

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После образования первой кисти, которая сейчас уже плодоносит, на некоторых сортах появляется развилка. На этом этапе оставляйте 2 стебля, чтобы получить два дополнительных соцветия с плодами.

В конце июня наступает ключевой момент: на каждом стебле начинают расти пасынки. Необходимо своевременно обрезать их, пока не появились цветочные кисти.

Важно поддерживать оптимальное освещение и проветривание в теплице. Загущенность кустов может привести к заболеваниям. Именно поэтому обрезайте пасынки, оставляя куст в 2-х стеблях.

Кроме того, в конце июня удаляйте нижние листья, которые касаются земли. Оставляйте 3-5 листьев под первой кистью. Это важно для обеспечения доступа света и воздуха к растению.

Листья играют важную роль в развитии растения, так как по ним к плодам поступают питательные вещества. Обрывайте нижние листья только в июле, когда первая кисть уже начинает созревать.