Хлороза не наблюдаю: в теплице всегда поливаю томаты этим — литься все чистые, зелёные

Чем спасти томаты от хлороза?

1:01 Your browser does not support the audio element. Садоводство Вредители и болезни

Если вы заметили на листьях томатов жёлтые пятна, зелёные прожилки и жёлтую кайму, то это признак хлороза.

Фото: commons.wikimedia.org by Felagund, CC BY-SA 3.0

Хлороз — это не болезнь, а дефицит питательных веществ в почве. Растения "говорят" нам об этом через свои листья. Нехватка микроэлементов может привести к осыпанию завязей, плохому росту плодов и, как следствие, снижению урожая.

Что делать, если листья уже пожелтели?

Срочно вносить микроудобрения. Не ждите, пока ситуация усугубится, немедленно начинайте подкормку.

Используйте комплексное микроудобрение, в состав которого входят железо, медь, цинк, марганец, кальций, молибден, калий. Разведите 1 г микроудобрения в ведре воды и поливайте под каждый куст 1 литром раствора.

При капельном поливе добавляйте 2 г микроудобрения на 100 литров воды. Вносите удобрение каждые 3 полива.