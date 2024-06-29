Хлороза не наблюдаю: в теплице всегда поливаю томаты этим — литься все чистые, зелёные

Если вы заметили на листьях томатов жёлтые пятна, зелёные прожилки и жёлтую кайму, то это признак хлороза.
Хлороз — это не болезнь, а дефицит питательных веществ в почве. Растения "говорят" нам об этом через свои листья. Нехватка микроэлементов может привести к осыпанию завязей, плохому росту плодов и, как следствие, снижению урожая.
Что делать, если листья уже пожелтели?
Срочно вносить микроудобрения. Не ждите, пока ситуация усугубится, немедленно начинайте подкормку.
Используйте комплексное микроудобрение, в состав которого входят железо, медь, цинк, марганец, кальций, молибден, калий. Разведите 1 г микроудобрения в ведре воды и поливайте под каждый куст 1 литром раствора.
При капельном поливе добавляйте 2 г микроудобрения на 100 литров воды. Вносите удобрение каждые 3 полива.
Клубника — это популярная ягодная культура, которая обладает великолепным вкусом и является богатым источником витаминов и антиоксидантов.