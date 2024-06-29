Это спасёт даже слабые и нездоровые огурцы: сейчас важно провести эти подкормки овощей — вырастите небывалый урожай

Сейчас погода по всей стране разная: где-то стоит жара, как, например, в Псковской области и Алтайском крае, где температура воздуха превышает +30 градусов, а на Урале идут дожди. Такая погода может негативно сказаться на росте огурцов, делая их слабыми, а иногда даже вызывая черную ножку.
Как помочь огурцам?
Полив
В жару важно регулярно поливать сухую почву. В дождливую погоду рыхлите почву, вносите золу и старайтесь подсушить землю вокруг огурцов. При избытке влаги сделайте отвод от лунок.
Подкормки
Для наращивания плетей и листьев используйте аммиачную селитру, мочевину, коровяк, куриный помёт. Через 10 дней после органической подкормки используйте сульфат калия, монофосфат калия, калийную селитру, суперфосфат.
Стимуляторы роста
Клубника — это популярная ягодная культура, которая обладает великолепным вкусом и является богатым источником витаминов и антиоксидантов.