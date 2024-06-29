Это спасёт даже слабые и нездоровые огурцы: сейчас важно провести эти подкормки овощей — вырастите небывалый урожай

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Как спасти огурцы от жары и дождей?

1:21
Садоводство » Овощи

Сейчас погода по всей стране разная: где-то стоит жара, как, например, в Псковской области и Алтайском крае, где температура воздуха превышает +30 градусов, а на Урале идут дожди. Такая погода может негативно сказаться на росте огурцов, делая их слабыми, а иногда даже вызывая черную ножку.

Как спасти огурцы от жары и дождей?
Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова

Как помочь огурцам?

Полив

В жару важно регулярно поливать сухую почву. В дождливую погоду рыхлите почву, вносите золу и старайтесь подсушить землю вокруг огурцов. При избытке влаги сделайте отвод от лунок.

Подкормки

Для наращивания плетей и листьев используйте аммиачную селитру, мочевину, коровяк, куриный помёт. Через 10 дней после органической подкормки используйте сульфат калия, монофосфат калия, калийную селитру, суперфосфат.

Стимуляторы роста

  • Молоко с йодом. Помогает бороться со стрессом и стимулирует рост. 1 литр молока + 5 капель йода на ведро воды.
  • Янтарная кислота. Повышает иммунитет и стимулирует рост. 1 г янтарной кислоты на стакан горячей воды, затем развести в ведре воды.
  • "Эпин" или другие стимулирующие препараты используйте по инструкции.
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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