Это спасёт даже слабые и нездоровые огурцы: сейчас важно провести эти подкормки овощей — вырастите небывалый урожай

Как спасти огурцы от жары и дождей?

1:21 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Сейчас погода по всей стране разная: где-то стоит жара, как, например, в Псковской области и Алтайском крае, где температура воздуха превышает +30 градусов, а на Урале идут дожди. Такая погода может негативно сказаться на росте огурцов, делая их слабыми, а иногда даже вызывая черную ножку.

Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова

Как помочь огурцам?

Полив

В жару важно регулярно поливать сухую почву. В дождливую погоду рыхлите почву, вносите золу и старайтесь подсушить землю вокруг огурцов. При избытке влаги сделайте отвод от лунок.

Подкормки

Для наращивания плетей и листьев используйте аммиачную селитру, мочевину, коровяк, куриный помёт. Через 10 дней после органической подкормки используйте сульфат калия, монофосфат калия, калийную селитру, суперфосфат.

Стимуляторы роста