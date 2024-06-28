Засуха на грядках: как уберечь свой огород в период летней жары

Лето — пора активной жизни для огородников, но оно таит и немало подводных камней. Жаркая сухая погода может нанести серьёзный ущерб плодам ваших трудов, если вы не будете должным образом заботиться об огороде.
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Недостаток влаги
Пожалуй, самая серьёзная угроза для огорода в период засухи — нехватка влаги в почве. Без регулярного полива растения быстро завянут и погибнут. Чтобы этого избежать:
поливайте грядки и посадки обильно, увлажняя почву на глубину не менее 10 см;
опрыскивайте листья растений, особенно в жаркие дневные часы, чтобы охладить их;
мульчируйте почву опилками, торфом или скошенной травой, чтобы удерживать влагу;
накрывайте особо уязвимые посадки укрывным материалом или сеткой.
Повреждения прямыми солнечными лучами
Долгое воздействие палящего солнца может привести к ожогам, обесцвечиванию и усыханию листвы. Чтобы защитить растения:
затеняйте особо нежные культуры, используя укрывной материал или навесы;
опрыскивайте листья споровыми суспензиями, которые образуют защитную плёнку;
выбирайте сорта, устойчивые к высоким температурам и ярким солнечным лучам.
Появление вредителей
В засушливую жару активизируются насекомые-вредители, которые наносят большой урон растениям. Основные меры защиты:
регулярно осматривайте посадки, выявляя и удаляя очаги заражения;
опрыскивайте растения органическими или биологическими инсектицидами;
практикуйте севооборот и выращивание растений-репеллентов;
создавайте благоприятные условия для полезных насекомых-энтомофагов.
Болезни растений
Жара и засуха ослабляют иммунитет растений, повышая риск заражения грибковыми и бактериальными болезнями. Своевременные профилактические меры:
регулярно осматривайте посадки, выявляя и удаляя больные экземпляры;
опрыскивайте растения фунгицидами или народными средствами;
обеспечивайте хороший дренаж почвы и соблюдайте агротехнику;
вовремя вносите в почву органические удобрения для укрепления здоровья растений.
Аккуратный и своевременный уход за огородом в период засухи — залог сохранения его плодородия и обильного урожая.