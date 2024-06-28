Засуха на грядках: как уберечь свой огород в период летней жары

Пять главных проблем огорода в жару и способы их решения

2:26 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Лето — пора активной жизни для огородников, но оно таит и немало подводных камней. Жаркая сухая погода может нанести серьёзный ущерб плодам ваших трудов, если вы не будете должным образом заботиться об огороде. Фото: commons.wikimedia.org by Nemracc, CC BY-SA 4.0

Недостаток влаги

Пожалуй, самая серьёзная угроза для огорода в период засухи — нехватка влаги в почве. Без регулярного полива растения быстро завянут и погибнут. Чтобы этого избежать:

поливайте грядки и посадки обильно, увлажняя почву на глубину не менее 10 см;

опрыскивайте листья растений, особенно в жаркие дневные часы, чтобы охладить их;

мульчируйте почву опилками, торфом или скошенной травой, чтобы удерживать влагу;

накрывайте особо уязвимые посадки укрывным материалом или сеткой.

Повреждения прямыми солнечными лучами

Долгое воздействие палящего солнца может привести к ожогам, обесцвечиванию и усыханию листвы. Чтобы защитить растения:

затеняйте особо нежные культуры, используя укрывной материал или навесы;

опрыскивайте листья споровыми суспензиями, которые образуют защитную плёнку;

выбирайте сорта, устойчивые к высоким температурам и ярким солнечным лучам.

Появление вредителей

В засушливую жару активизируются насекомые-вредители, которые наносят большой урон растениям. Основные меры защиты:

регулярно осматривайте посадки, выявляя и удаляя очаги заражения;

опрыскивайте растения органическими или биологическими инсектицидами;

практикуйте севооборот и выращивание растений-репеллентов;

создавайте благоприятные условия для полезных насекомых-энтомофагов.

Болезни растений

Жара и засуха ослабляют иммунитет растений, повышая риск заражения грибковыми и бактериальными болезнями. Своевременные профилактические меры:

регулярно осматривайте посадки, выявляя и удаляя больные экземпляры;

опрыскивайте растения фунгицидами или народными средствами;

обеспечивайте хороший дренаж почвы и соблюдайте агротехнику;

вовремя вносите в почву органические удобрения для укрепления здоровья растений.

Аккуратный и своевременный уход за огородом в период засухи — залог сохранения его плодородия и обильного урожая.