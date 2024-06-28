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Засуха на грядках: как уберечь свой огород в период летней жары

Пять главных проблем огорода в жару и способы их решения

2:26
Садоводство » Советы

Лето — пора активной жизни для огородников, но оно таит и немало подводных камней. Жаркая сухая погода может нанести серьёзный ущерб плодам ваших трудов, если вы не будете должным образом заботиться об огороде.

Пять главных проблем огорода в жару и способы их решения
Фото: commons.wikimedia.org by Nemracc, CC BY-SA 4.0

Недостаток влаги

Пожалуй, самая серьёзная угроза для огорода в период засухи — нехватка влаги в почве. Без регулярного полива растения быстро завянут и погибнут. Чтобы этого избежать:

  • поливайте грядки и посадки обильно, увлажняя почву на глубину не менее 10 см;
  • опрыскивайте листья растений, особенно в жаркие дневные часы, чтобы охладить их;
  • мульчируйте почву опилками, торфом или скошенной травой, чтобы удерживать влагу;
  • накрывайте особо уязвимые посадки укрывным материалом или сеткой.

Повреждения прямыми солнечными лучами

Долгое воздействие палящего солнца может привести к ожогам, обесцвечиванию и усыханию листвы. Чтобы защитить растения:

  • затеняйте особо нежные культуры, используя укрывной материал или навесы;
  • опрыскивайте листья споровыми суспензиями, которые образуют защитную плёнку;
  • выбирайте сорта, устойчивые к высоким температурам и ярким солнечным лучам.

Появление вредителей

В засушливую жару активизируются насекомые-вредители, которые наносят большой урон растениям. Основные меры защиты:

  • регулярно осматривайте посадки, выявляя и удаляя очаги заражения;
  • опрыскивайте растения органическими или биологическими инсектицидами;
  • практикуйте севооборот и выращивание растений-репеллентов;
  • создавайте благоприятные условия для полезных насекомых-энтомофагов.

Болезни растений

Жара и засуха ослабляют иммунитет растений, повышая риск заражения грибковыми и бактериальными болезнями. Своевременные профилактические меры:

  • регулярно осматривайте посадки, выявляя и удаляя больные экземпляры;
  • опрыскивайте растения фунгицидами или народными средствами;
  • обеспечивайте хороший дренаж почвы и соблюдайте агротехнику;
  • вовремя вносите в почву органические удобрения для укрепления здоровья растений.

Аккуратный и своевременный уход за огородом в период засухи — залог сохранения его плодородия и обильного урожая.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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