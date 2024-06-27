Как правильно выращивать розы: на что стоит обратить внимание садоводам

Розы — одни из самых красивых цветов в саду. Важно найти солнечное место для их выращивания.
Лучшее время для посадки роз — осень. Растение быстро укоренится до начала зимы, затем перейдёт в состояние покоя и оживёт весной. Выберите солнечное место в саду для выращивания роз. Цветок также нуждается в питательной, влажной и хорошо дренированной почве.
Убедитесь, что почва достаточно влажная, но не переувлажнённая. Это может привести к загниванию корней растения. Также важно мульчировать розы перепревшим навозом, компостом или древесной корой.
Кусты нужно подстригать каждый год. Это поможет обеспечить нормальный рост розы и ускорить цветение. Дополнительно розы можно выращивать в контейнерах. Лучше всего для этого метода подходят низкорослые виды растений. Используйте глубокие ёмкости — от 50 см.
Чтобы ваш розовый куст оставался компактным, обрезайте его каждый год ранней весной.
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