Как правильно выращивать розы: на что стоит обратить внимание садоводам

Советы по выращиванию красивых роз

1:07 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Розы — одни из самых красивых цветов в саду. Важно найти солнечное место для их выращивания.

Фото: commons.wikimedia.org by Geolina163, CC BY-SA 4.0

Как вырастить розы

Лучшее время для посадки роз — осень. Растение быстро укоренится до начала зимы, затем перейдёт в состояние покоя и оживёт весной. Выберите солнечное место в саду для выращивания роз. Цветок также нуждается в питательной, влажной и хорошо дренированной почве.

Убедитесь, что почва достаточно влажная, но не переувлажнённая. Это может привести к загниванию корней растения. Также важно мульчировать розы перепревшим навозом, компостом или древесной корой.

Кусты нужно подстригать каждый год. Это поможет обеспечить нормальный рост розы и ускорить цветение. Дополнительно розы можно выращивать в контейнерах. Лучше всего для этого метода подходят низкорослые виды растений. Используйте глубокие ёмкости — от 50 см.

Чтобы ваш розовый куст оставался компактным, обрезайте его каждый год ранней весной.