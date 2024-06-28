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Плюсы и минусы использования вьющихся растений для оформления стен

Обвивающие стены растения – украшение или вред для здания?

2:33
Садоводство » Ландшафт

Вьющиеся растения, карабкающиеся по стенам дома, выглядят очень живописно и добавляют любому зданию романтичный и ухоженный вид. Однако многие домовладельцы опасаются использовать лианы, боясь, что они могут нанести вред конструкциям. Так ли это на самом деле?

Обвивающие стены растения – украшение или вред для здания?
Фото: en.wikipedia.org by Spikebrennan, CC BY-SA 2.5

Плюсы лиан

Несмотря на распространённые опасения, лианы могут принести больше пользы, чем вреда, если правильно за ними ухаживать. Вот основные плюсы этих вьющихся растений:

1. Декоративность. Лианы, обвивающие стены дома, придают зданию живописный, ухоженный вид, создают уютную атмосферу.

2. Изоляция. Плотные заросли вьющихся растений способны создавать дополнительный "зеленый" слой утепления, защищая дом от перепадов температур.

3. Защита от солнца. Летом густые заросли лиан могут затенять стены и окна, создавая комфортную прохладу внутри помещений.

4. Очистка воздуха. Некоторые вьющиеся растения, например плющ, эффективно поглощают вредные вещества из атмосферы.

Возможные риски

Вместе с тем, следует учитывать и потенциальные проблемы, связанные с использованием лиан на стенах дома:

1. Повреждение конструкций. Мощные корни некоторых вьющихся растений при длительном росте могут разрушать штукатурку, кирпичную кладку и даже стать причиной трещин в бетоне.

2. Затопление. Скопление влаги под густыми зарослями лиан может привести к возникновению плесени и грибка на стенах.

3. Проникновение в здание. Корни и побеги некоторых видов лиан могут проникать через швы, трещины и вентиляционные отверстия.

Как избежать проблем

Чтобы минимизировать риски, рекомендуется:

— Выбирать самоприкрепляющиеся виды лиан, имеющих воздушные корни. Они меньше повреждают фасад.

— Регулярно обрезать и подвязывать растения, не давая им разрастаться чрезмерно.

— Установить специальные опоры или решётки, чтобы направлять рост лиан.

— Регулярно проверять состояние стен и своевременно устранять возникшие проблемы.

При правильном уходе лианы станут красивым украшением вашего дома, не причинив ему вреда. Главное — подходить к этому вопросу обдуманно и ответственно.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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