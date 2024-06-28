Косьба вокруг цветников и грядок: как избежать повреждения растений

Простые приёмы аккуратного кошения травы вокруг клумб и грядок

2:28 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Ухоженный, подстриженный газон — неотъемлемая часть красивого и гармоничного сада. Но что делать, когда на участке помимо газона есть еще клумбы, грядки и другие посадки? Как в этом случае правильно косить траву, чтобы не повредить ценные растения?

Фото: commons.wikimedia.org by AS-Motor, CC BY-SA 4.0

Подготовка к работе

Перед тем как приступить к кошению, внимательно осмотрите свой участок. Отметьте расположение всех клумб, грядок и других посадок, чтобы избежать их случайного повреждения. Также уберите с дорожек и газонов любые крупные камни, ветки или другие предметы, которые могут застрять в косилке.

Выбор инструмента

Для кошения между тесно расположенными клумбами и грядками лучше всего подходит роторная газонокосилка с боковым выбросом. Она позволит аккуратно подстригать траву вплотную к растениям, не нанося им вреда. Кроме того, важно, чтобы ширина деки косилки была не слишком большой — так вы сможете маневрировать и обрабатывать небольшие участки.

Правильная техника

Кошение вблизи цветников и грядок требует особой осторожности. Медленно продвигайтесь вперёд, внимательно следя за положением лезвий. По возможности подравнивайте траву вручную триммером там, куда газонокосилка не может подобраться. Старайтесь не наезжать колёсами на грядки и клумбы.

Частота обработки

Чтобы трава не доставляла проблем, регулярно подстригайте её. Оптимальная частота кошения — раз в 7-10 дней. В период активного роста травы этот интервал можно сократить до 5-7 дней. Не допускайте разрастания травы до больших размеров — в этом случае её будет трудно аккуратно подстричь.

Сбор скошенной травы

После каждого прохода обязательно убирайте скошенную траву с дорожек и газонов. Оставленная на месте ботва может спровоцировать загнивание и гибель растений на клумбах и грядках. Её можно либо компостировать, либо использовать в качестве мульчи.

Осторожность и внимательность

Будьте исключительно аккуратны при кошении возле ценных растений. Избегайте резких движений, тщательно контролируйте положение лезвий косилки. При необходимости подравнивайте траву вручную. Помните, что главная цель — сохранить красоту вашего сада!