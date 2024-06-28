Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Блогерша Лерчек должна ФНС 12 млн рублей
Глава Минобороны приказал разобраться с американскими дронами у Чёрного моря
Ветеринары ответили, можно ли давать кошке сладкое
Что происходит с автомобилем во время длительного простоя
Мэтт Деймон предупреждал Бена Аффлека о возможном расставании с Дженнифер Лопес
Нефть, выборы и мягкие санкции: что стоит за решениями Байдена
Полина Гагарина показала, как искромётно поёт её дочь Мия
Телеведущая Тодоренко рассказала о составленном Топаловым завещании
Хабаровчане пожаловались генпрокурору Краснову на задержки выплат бойцам СВО
Как вернуть былую красоту цветнику, пострадавшему от непогоды

Ваш цветник после урагана. Вот как его быстро реанимировать

2:40
Садоводство » Цветы

Неожиданные природные катаклизмы, такие как ливни и градобития, могут нанести серьёзный ущерб даже самому ухоженному цветнику. Сломанные стебли, размытая земля, повреждённые бутоны — картина удручающая. Но не стоит отчаиваться, ваш цветник можно и нужно реанимировать. Вот несколько действенных советов, как это сделать.

Ваш цветник после урагана. Вот как его быстро реанимировать
Фото: upload.wikimedia.org by Ljubimaja Muza, CC BY-SA 3.0

Оказание первой помощи

Первым делом осмотрите посадки на предмет сломанных и повреждённых частей растений. Аккуратно обрежьте сломанные или надломленные стебли, оставив 2-3 см. Тщательно уберите с участка все оторванные листья, лепестки и другие растительные остатки. Это поможет предотвратить загнивание и распространение болезней.

Увлажнение почвы

Ливневые потоки и град могут размыть и уплотнить почву, нарушив её воздухопроницаемость. Чтобы восстановить структуру грунта, обильно полейте цветник, задержав на нем влагу. Это позволит корням дышать и получать необходимые питательные вещества.

Рыхление и мульчирование

После просыхания почвы проведите тщательное рыхление участка. Это разрыхлит грунт, насытит его кислородом и улучшит условия для роста растений. Затем замульчируйте землю слоем торфа, коры или опилок. Мульча защитит корни от иссушения и сохранит влагу.

Подкормка и стимулирование

Чтобы помочь цветам восстановиться после стресса, подкормите их комплексным минеральным или органическим удобрением. Это обеспечит быстрое восстановление повреждённых частей растений и ускорит формирование новых бутонов. Можно также использовать стимуляторы роста.

Временное укрытие

Если в цветнике сохранились нераскрывшиеся бутоны, накройте их легким тканевым укрытием. Это защитит их от дальнейших повреждений и создаст более комфортные условия для раскрытия.

Удаление пострадавших растений

К сожалению, некоторые цветы могут оказаться настолько сильно повреждены, что их не удастся спасти. В этом случае лучше сразу избавиться от них, чтобы они не стали источником инфекций для других растений. Своевременное удаление пострадавших экземпляров также высвободит место для посадки новых цветов.

Терпение и уход

Восстановление цветника после стихийного бедствия может занять некоторое время. Будьте терпеливы, регулярно ухаживайте за ним и вскоре ваши цветы вернутся к прежнему цветению.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Популярное
Принято решение о контролируемом спуске МКС с её орбиты на Землю

МКС аккуратно сведут с орбиты специальным космическим кораблём.

NASA закажет у SpaceX космический корабль для спуска МКС за $843 млн
5 признаков того, что ваша кошка вас обожает
"Я Люблю Тебя" по-кошачьи: 5 признаков того, что кошка к вам привязана
В конце июня обязательно подкормите томаты этим: простое аптечное средство увеличит урожайность
Увеличиваем размер свёклы в 2 раза: рецепт июльской подкормки
Демократы, выставляя Байдена в таком свете, издеваются над больным человеком Дмитрий Плотников Как изгоняют журналистов из "демократической европейской Грузии" Дарья Асламова Попытка госпереворота в Боливии организована США с целью овладения запасами лития Любовь Степушова
Как часто надо менять воздушный фильтр в двигателе автомобиля
У вас на участке крапива? Стало известно, что это значит для вашей почвы
Многослойный графен обнаружен в грунте Луны: открытие проливает свет на геологическую эволюцию спутника Земли
Многослойный графен обнаружен в грунте Луны: открытие проливает свет на геологическую эволюцию спутника Земли
Последние материалы
Анти-тренды лета 2024: советы от стилиста
Блогерша Лерчек должна ФНС 12 млн рублей
Глава Минобороны приказал разобраться с американскими дронами у Чёрного моря
Ветеринары ответили, можно ли давать кошке сладкое
Что происходит с автомобилем во время длительного простоя
Мэтт Деймон предупреждал Бена Аффлека о возможном расставании с Дженнифер Лопес
Нефть, выборы и мягкие санкции: что стоит за решениями Байдена
Полина Гагарина показала, как искромётно поёт её дочь Мия
Телеведущая Тодоренко рассказала о составленном Топаловым завещании
Ваш цветник после урагана. Вот как его быстро реанимировать
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников