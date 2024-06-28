Дайте огурцам новую жизнь: простые методы омоложения растений

Как омолодить куст огурцов

2:20 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Выращивание огурцов на даче — дело хлопотное, но очень увлекательное. Каждый год садоводы сталкиваются с проблемой старения и отмирания кустов, что негативно сказывается на урожайности. К счастью, есть несколько эффективных способов омоложения огуречных растений, которые помогут продлить их плодоношение.

Фото: commons.wikimedia.org by Reaperman, CC BY-SA 3.0

Обрезка старых побегов

Одним из действенных методов омоложения куста огурцов является регулярная обрезка старых и отмирающих побегов. Это стимулирует рост молодых, более продуктивных стеблей. Обрезку лучше проводить на высоте 15-20 см от земли, убирая все побеги старше 3-4 недель. Делать это нужно каждые 2-3 недели на протяжении всего сезона.

Деление корневой системы

Ещё один отличный способ омоложения — деление корневой системы. Для этого необходимо аккуратно выкопать весь куст, разделить корни на 2-3 части и пересадить каждую часть на новое место с предварительно внесёнными органическими удобрениями. Такая процедура стимулирует рост новых, более продуктивных побегов.

Пересадка на новое место

Если старый куст перестал давать хороший урожай, его можно пересадить на новое, хорошо подготовленное место. Это позволит обновить корневую систему и запустить процесс омоложения. Для пересадки выберите участок с плодородной почвой и хорошим освещением, а саму процедуру проведите в пасмурную или дождливую погоду.

Применение стимуляторов роста

Ускорить процесс омоложения огуречного куста помогут специальные препараты-стимуляторы роста. Их можно применять как для полива, так и в виде листовых обработок. Наиболее эффективными считаются стимуляторы на основе гуминовых и фульвовых кислот, аминокислот или витаминов.

Подкормка и правильный уход

Важно также не забывать о регулярной подкормке и грамотном уходе за кустами огурцов. Внесение органических и минеральных удобрений, своевременное рыхление почвы, борьба с вредителями и болезнями — всё это способствует поддержанию сил и здоровья растений.