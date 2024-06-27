У вас на участке крапива? Стало известно, что это значит для вашей почвы

Как определить уровень кислотности почвы по растущим на ней растениям

0:49 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Понимание "языка" растений может помочь определить уровень кислотности почвы без специальных анализов, облегчая выбор культур и улучшение земли.

Фото: flickr.com by Matt Lavin is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

В щелочной почве, богатой гидрооксидными соединениями натрия, часто растут крапива, полынь, зверобой, тысячелистник, подорожник, молочай, дымянка, яснотка и ярутка. Об этом сообщает aif.ru.

Обилие этих растений свидетельствует о высоком или умеренном уровне щелочности. Например, крапива и зверобой предпочитают сильно щелочные почвы, тогда как молочай и яснотка указывают на слабую щелочную реакцию. Понимание этого "алфавита" помогает садоводам эффективно управлять участками.