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Как определить уровень кислотности почвы по растущим на ней растениям

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Садоводство

Понимание "языка" растений может помочь определить уровень кислотности почвы без специальных анализов, облегчая выбор культур и улучшение земли.

Как определить уровень кислотности почвы по растущим на ней растениям
Фото: flickr.com by Matt Lavin is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

В щелочной почве, богатой гидрооксидными соединениями натрия, часто растут крапива, полынь, зверобой, тысячелистник, подорожник, молочай, дымянка, яснотка и ярутка. Об этом сообщает aif.ru.

Обилие этих растений свидетельствует о высоком или умеренном уровне щелочности. Например, крапива и зверобой предпочитают сильно щелочные почвы, тогда как молочай и яснотка указывают на слабую щелочную реакцию. Понимание этого "алфавита" помогает садоводам эффективно управлять участками.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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