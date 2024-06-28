Комфортная дача в пекло: 7 практичных идей, как пережить самую жаркую погоду

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Советы, как правильно организовать жизнь на даче во время жары

2:01
Садоводство » Советы

Летняя жара на даче может стать настоящим испытанием. Зной изнуряет, мешает полноценно работать на участке и отдыхать. Но есть способы, как пережить высокие температуры и сделать отдых на даче максимально комфортным.

Советы, как правильно организовать жизнь на даче во время жары
Фото: upload.wikimedia.org by kuznetsov_anton, CC BY 3.0

Защита от солнца

Самое главное — позаботиться о защите от прямых солнечных лучей. Старайтесь находиться в тени: на веранде, под навесом или раскидистыми деревьями. Используйте зонты, тенты и маркизы для затенения открытых участков. Одевайтесь в лёгкую светлую одежду, закрывающую руки и ноги.

Охлаждение

Для охлаждения организма можно воспользоваться несколькими простыми способами:

  • принимайте прохладный душ или обтирайтесь влажным полотенцем;
  • пейте много воды, морсов, компотов. Избегайте алкоголя и газировки;
  • используйте влажные полотенца, обвязав их вокруг шеи;
  • поставьте переносной вентилятор, он поможет создать освежающий ветерок;
  • спите в прохладной комнате, закрыв окна от солнца.

Организация отдыха

Перенесите активные дела на более прохладное время суток — утро или вечер. В самую жару отложите физическую работу и уделите больше времени отдыху:

  • почитайте книгу в тенистом уголке;
  • устройтесь на качелях или шезлонге;
  • поиграйте в спокойные настольные игры;
  • организуйте семейные посиделки с прохладительными напитками.

Забота о растениях

Не забывайте и про растения на участке. Обильно поливайте их, избегая полуденного солнца. Для сохранения влаги в почве используйте мульчирование. Укрывайте нежные культуры от палящих лучей.

Следуя этим простым советам, вы сможете сделать отдых на даче в жару максимально комфортным и безопасным. Главное — не перегружайтесь физически, чередуйте активность и отдых, и тогда жара вам не страшна!

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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