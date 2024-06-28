Комфортная дача в пекло: 7 практичных идей, как пережить самую жаркую погоду

Летняя жара на даче может стать настоящим испытанием. Зной изнуряет, мешает полноценно работать на участке и отдыхать. Но есть способы, как пережить высокие температуры и сделать отдых на даче максимально комфортным.
Самое главное — позаботиться о защите от прямых солнечных лучей. Старайтесь находиться в тени: на веранде, под навесом или раскидистыми деревьями. Используйте зонты, тенты и маркизы для затенения открытых участков. Одевайтесь в лёгкую светлую одежду, закрывающую руки и ноги.
Для охлаждения организма можно воспользоваться несколькими простыми способами:
Перенесите активные дела на более прохладное время суток — утро или вечер. В самую жару отложите физическую работу и уделите больше времени отдыху:
Не забывайте и про растения на участке. Обильно поливайте их, избегая полуденного солнца. Для сохранения влаги в почве используйте мульчирование. Укрывайте нежные культуры от палящих лучей.
Следуя этим простым советам, вы сможете сделать отдых на даче в жару максимально комфортным и безопасным. Главное — не перегружайтесь физически, чередуйте активность и отдых, и тогда жара вам не страшна!
МКС аккуратно сведут с орбиты специальным космическим кораблём.