Как правильно поливать огород в период высоких температур?

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Рассказываем, как поливать огород, чтобы растения выжили

2:15
Садоводство » Советы

Летняя жара является серьёзным испытанием для растений на огороде. В такие дни они нуждаются в дополнительном поливе, но не всегда понятно, когда и как его проводить, чтобы не навредить культурам.

Стоит ли поливать огород в жару?

Однозначно, да. Во время сильной жары растения испытывают серьезный стресс из-за интенсивного испарения влаги. Это может привести к увяданию, замедлению роста и даже гибели. Поэтому в такие периоды регулярный полив просто необходим.

Однако важно правильно организовать этот процесс, чтобы не нанести вред культурам.

Правила полива в жаркую погоду

1. Выбирайте оптимальное время суток
Лучше всего поливать огород рано утром или вечером, когда солнце не такое палящее. Так вода успеет хорошо впитаться в почву, прежде чем начнется активное испарение.

2. Используйте умеренные объёмы воды
Не стоит поливать растения до образования луж. Это может привести к вымыванию питательных веществ из почвы и спровоцировать развитие болезней. Лучше поливать понемногу, но чаще.

3. Увлажняйте не только растения, но и почву
Направляйте воду не только на листья и стебли, но и непосредственно в прикорневую зону. Так влага будет максимально доступна для корней.

4. Мульчируйте почву
Слой мульчи (щепа, солома, опавшие листья) поможет удержать влагу в почве и защитить корни от пересыхания.

5. Выбирайте подходящие способы полива
Отдавайте предпочтение подпочвенному или капельному поливу. Так вода не будет испаряться с горячей поверхности, а пойдет непосредственно к корням.

6. Обращайте внимание на растения
Если вы видите, что листья начали вянуть, поливайте их незамедлительно. Также проверяйте, как влажна почва — если она сильно просохла, пора поливать.

Правильный полив в жару — залог здоровья и продуктивности растений на вашем огороде. Следуйте этим советам, и ваш урожай будет богатым даже в самую знойную погоду.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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