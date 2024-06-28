Как сохранить луковичные до весны? Выкапываем, просушиваем и храним правильно

Правила безупречного хранения луковиц: подготавливаем их к перезимовке

2:22 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Луковичные растения, такие как тюльпаны, нарциссы, гиацинты и другие, являются неотъемлемой частью многих садов и клумб. Но для того, чтобы они радовали пышным цветением из года в год, важно знать, когда и как правильно выкапывать и хранить их луковицы.

Фото: unsplash.com by Джон-Марк Кузнецов, CC0

Когда выкапывать луковицы?

Оптимальное время для выкапывания луковиц зависит от конкретного вида растения, но в целом их следует выкапывать, когда листья начинают увядать и желтеть:

тюльпаны, нарциссы, гиацинты — выкапывают после того, как листья пожелтеют и полягут. Обычно это происходит в июне-июле;

лилии — выкапывают поздней осенью, после того, как растения полностью отмрут;

крокусы — выкапывают сразу после окончания цветения, в мае-июне.

Обращаем внимание, что не нужно оставлять луковицы в земле слишком долго после окончания вегетации — они могут потрескаться или заболеть.

Как правильно выкопать и подготовить луковицы к хранению?

выкапывайте луковицы в сухую погоду, используя лопату или вилы. Осторожно извлеките их из земли, стараясь не повредить;

отряхните землю, но не промывайте луковицы водой. Это может привести к их загниванию;

обрежьте листья на расстоянии 2-3 см от основания луковицы. Удалите подсохшие чешуи и корни;

разложите луковицы в хорошо проветриваемом месте для просушки. Это поможет им сформировать новые, более прочные чешуи;

после просушки (2-3 недели) аккуратно упакуйте луковицы в бумажные пакеты, сетчатые мешочки или деревянные ящики. Избегайте плотной упаковки.

Правила хранения луковиц

Для успешного хранения луковичных важно соблюдать оптимальные условия: