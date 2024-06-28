Как сохранить луковичные до весны? Выкапываем, просушиваем и храним правильно

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Правила безупречного хранения луковиц: подготавливаем их к перезимовке

2:22
Садоводство » Цветы

Луковичные растения, такие как тюльпаны, нарциссы, гиацинты и другие, являются неотъемлемой частью многих садов и клумб. Но для того, чтобы они радовали пышным цветением из года в год, важно знать, когда и как правильно выкапывать и хранить их луковицы.

Правила безупречного хранения луковиц: подготавливаем их к перезимовке
Фото: unsplash.com by Джон-Марк Кузнецов, CC0

Когда выкапывать луковицы?

Оптимальное время для выкапывания луковиц зависит от конкретного вида растения, но в целом их следует выкапывать, когда листья начинают увядать и желтеть:

  • тюльпаны, нарциссы, гиацинты — выкапывают после того, как листья пожелтеют и полягут. Обычно это происходит в июне-июле;
  • лилии — выкапывают поздней осенью, после того, как растения полностью отмрут;
  • крокусы — выкапывают сразу после окончания цветения, в мае-июне.

Обращаем внимание, что не нужно оставлять луковицы в земле слишком долго после окончания вегетации — они могут потрескаться или заболеть.

Как правильно выкопать и подготовить луковицы к хранению?

  • выкапывайте луковицы в сухую погоду, используя лопату или вилы. Осторожно извлеките их из земли, стараясь не повредить;
  • отряхните землю, но не промывайте луковицы водой. Это может привести к их загниванию;
  • обрежьте листья на расстоянии 2-3 см от основания луковицы. Удалите подсохшие чешуи и корни;
  • разложите луковицы в хорошо проветриваемом месте для просушки. Это поможет им сформировать новые, более прочные чешуи;
  • после просушки (2-3 недели) аккуратно упакуйте луковицы в бумажные пакеты, сетчатые мешочки или деревянные ящики. Избегайте плотной упаковки.

Правила хранения луковиц

Для успешного хранения луковичных важно соблюдать оптимальные условия:

  • температура — 5-10°С. Идеально подходят прохладные, темные помещения, например, погреб или подвал;
  • влажность — умеренная, 60-70%. Следите, чтобы луковицы не пересыхали и не загнивали;
  • хорошая вентиляция. Обеспечьте свободный доступ воздуха к упакованным луковицам;
  • периодический осмотр. Раз в месяц проверяйте луковицы, удаляя подгнившие или поврежденные.
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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