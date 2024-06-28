Как сохранить луковичные до весны? Выкапываем, просушиваем и храним правильно

Луковичные растения, такие как тюльпаны, нарциссы, гиацинты и другие, являются неотъемлемой частью многих садов и клумб. Но для того, чтобы они радовали пышным цветением из года в год, важно знать, когда и как правильно выкапывать и хранить их луковицы.
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Когда выкапывать луковицы?
Оптимальное время для выкапывания луковиц зависит от конкретного вида растения, но в целом их следует выкапывать, когда листья начинают увядать и желтеть:
тюльпаны, нарциссы, гиацинты — выкапывают после того, как листья пожелтеют и полягут. Обычно это происходит в июне-июле;
лилии — выкапывают поздней осенью, после того, как растения полностью отмрут;
крокусы — выкапывают сразу после окончания цветения, в мае-июне.
Обращаем внимание, что не нужно оставлять луковицы в земле слишком долго после окончания вегетации — они могут потрескаться или заболеть.
Как правильно выкопать и подготовить луковицы к хранению?
выкапывайте луковицы в сухую погоду, используя лопату или вилы. Осторожно извлеките их из земли, стараясь не повредить;
отряхните землю, но не промывайте луковицы водой. Это может привести к их загниванию;
обрежьте листья на расстоянии 2-3 см от основания луковицы. Удалите подсохшие чешуи и корни;
разложите луковицы в хорошо проветриваемом месте для просушки. Это поможет им сформировать новые, более прочные чешуи;
после просушки (2-3 недели) аккуратно упакуйте луковицы в бумажные пакеты, сетчатые мешочки или деревянные ящики. Избегайте плотной упаковки.
Правила хранения луковиц
Для успешного хранения луковичных важно соблюдать оптимальные условия:
температура — 5-10°С. Идеально подходят прохладные, темные помещения, например, погреб или подвал;
влажность — умеренная, 60-70%. Следите, чтобы луковицы не пересыхали и не загнивали;
хорошая вентиляция. Обеспечьте свободный доступ воздуха к упакованным луковицам;
периодический осмотр. Раз в месяц проверяйте луковицы, удаляя подгнившие или поврежденные.