Хотите вырастить сладкие и сочные арбузы? Узнайте, как правильно их опылять

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Применяйте эти методы для получения крупных и вкусных арбузов

2:44
Садоводство » Советы

Арбузы — очень капризные и требовательные культуры. Для получения хорошего урожая важно обеспечить им правильное опыление. Без этого завязывание плодов будет слабым, а размер и вкусовые качества арбузов оставляют желать лучшего.

Применяйте эти методы для получения крупных и вкусных арбузов
Фото: upload.wikimedia.org by Belorus frs, CC BY-SA 3.0

Почему важно правильно опылять арбузы?

Арбузы относятся к растениям с раздельнополыми цветками. Это значит, что мужские и женские цветки располагаются отдельно на одном растении. Для образования полноценных завязей и плодов пыльца из мужских цветков должна попасть на рыльца женских цветков.

Если опыление происходит неправильно или недостаточно, это приводит к следующим проблемам:

  • слабая завязываемость плодов, их деформация;
  • уменьшение размера и массы арбузов;
  • ухудшение вкусовых и полезных качеств плодов.

Поэтому вопрос правильной организации опыления арбузов очень важен для получения обильного и качественного урожая.

Как правильно опылять арбузы?

Есть несколько эффективных способов помочь арбузам в опылении:

1. Привлекайте насекомых-опылителей
Ключевую роль в опылении арбузов играют пчелы, шмели и другие насекомые. Чтобы их привлечь, рядом с арбузными плантациями размещают ульи или домики для пчел. Также высевают медоносные растения, которые будут привлекать насекомых-опылителей.

2. Проводите ручное опыление
Если по каким-либо причинам насекомые не справляются, можно производить искусственное опыление. Для этого нужно пройтись по плантации в период массового цветения, собирать пыльцу из мужских цветков и переносить ее на рыльца женских цветков, используя мягкую кисточку или ватные палочки.

3. Используйте опылители-вибраторы
Ещё один вариант — применение специальных устройств, которые создают вибрации, необходимые для высвобождения пыльцы и ее переноса на рыльца. Такие приборы существенно облегчают ручное опыление.

4. Следите за условиями опыления
Важно, чтобы во время цветения арбузов погода была теплая, сухая и безветренная. Оптимальная температура для опыления — 20-28°С. Кроме того, необходимо вовремя удалять сорняки, которые могут мешать доступу насекомых-опылителей.

Грамотно организованное опыление — залог высокого и качественного урожая арбузов. Следуйте этим советам, и ваши полосатые любимцы будут радовать вас крупными, сладкими плодами!

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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