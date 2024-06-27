Время обновить малинник! Правила успешной обрезки растений после плодоношения

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Когда и как обрезать куст малины после сбора ягод

2:23
Садоводство » Деревья и кустарники

Малина - одна из самых популярных ягодных культур в наших садах. Она не только вкусна и полезна, но и довольно неприхотлива в уходе. Однако, чтобы получать стабильно высокие урожаи, за малиной необходим правильный уход, в том числе своевременная и грамотная обрезка.

Когда и как обрезать куст малины после сбора ягод
Фото: https://www.photos-public-domain.com/2012/04/26/raspberry-leaves/ by Photos Public Domain, PDM

Зачем обрезать малину после плодоношения

После того, как растения отдали все свои силы на формирование ягод, их необходимо обрезать. Это важно по нескольким причинам:

1. Удаление отплодоносивших побегов. Ветки, на которых созрели ягоды, больше не будут плодоносить. Их нужно обрезать, чтобы освободить место для роста новых, более продуктивных побегов.

2. Улучшение воздухообмена. Обрезка повышает доступ воздуха и света к центру куста, что препятствует развитию болезней и вредителей.

3. Повышение урожайности. Удаление слабых и больных веток способствует лучшему развитию оставшихся сильных побегов, что в итоге дает более богатый урожай.

Когда обрезать малину после плодоношения

Лучшее время для обрезки - сразу после сбора урожая, в августе-сентябре. В этот период растения уже отплодоносили и готовятся к зиме.

Как правильно обрезать малину после плодоношения

1. Возьмите острые секаторы и начните с удаления отплодоносивших побегов. Срезайте их у самой земли, оставляя пеньки 2-3 см.

2. Прореживайте куст, удаляя старые, тонкие и слабые побеги, оставляя только сильные и здоровые.

3. Обрезайте верхушки побегов, достигших 1,5-2 м высоты. Это стимулирует ветвление и формирование новых побегов.

4. После обрезки осторожно уберите всю срезанную поросль, чтобы не создавать условий для размножения вредителей и болезней.

5. Оставшиеся побеги присыпьте землей или торфом на высоту 15-20 см. Это защитит их от морозов зимой.

Следуя этим простым рекомендациям, вы сможете правильно ухаживать за малиной и получать стабильно высокие урожаи вкусных ягод сезон за сезоном.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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