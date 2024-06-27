Типичные ошибки в выращивании баклажанов, которые лишают вас урожая

Почему баклажаны не хотят завязывать плоды и как это исправить

2:20 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Выращивание баклажанов — увлекательное, но в то же время непростое занятие для начинающих огородников. Нередко случается, что эти овощи не завязывают плодов или же дают крайне скудный урожай. Разберёмся, в чем может быть причина такой ситуации.

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Недостаток освещения

Баклажаны относятся к светолюбивым культурам, и для нормального плодоношения им требуется достаточное количество солнечного света — не менее 6-8 часов в день. Если растения находятся в затенённом месте, они могут вовсе не образовывать цветков или же плоды будут мелкими и недоразвитыми.

Холодная погода

Оптимальная температура для баклажанов — 20-25°С днем и 15-18°С ночью. Если растения подвергаются воздействию низких температур, особенно в период цветения и завязывания плодов, это может привести к их отмиранию и гибели завязей.

Избыток азотных удобрений

Чрезмерное внесение азотных удобрений провоцирует бурный рост вегетативной массы растений в ущерб плодоношению. В таком случае баклажаны могут давать обильную листву, но при этом практически не образовывать цветков и плодов.

Нарушение опыления

Баклажаны относятся к самоопыляющимся культурам, но часть их цветков все же требует перекрёстного опыления насекомыми. Если поблизости нет пчёл, шмелей или других опылителей, это может негативно сказаться на образовании завязей.

Болезни и вредители

Различные грибковые и бактериальные заболевания, а также вредители (паутинный клещ, тля, колорадский жук) способны ослаблять растения и снижать их урожайность.

Чтобы избежать подобных проблем, необходимо:

выбирать хорошо освещённые участки для посадки баклажанов;

следить за температурным режимом, особенно в период цветения;

правильно вносить удобрения, отдавая предпочтение фосфорно-калийным;

привлекать на участок полезных насекомых-опылителей;

своевременно выявлять и устранять признаки болезней и вредителей.

Только комплексный подход к выращиванию баклажанов поможет получить обильный и качественный урожай!