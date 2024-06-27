Типичные ошибки в выращивании баклажанов, которые лишают вас урожая

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Почему баклажаны не хотят завязывать плоды и как это исправить

2:20
Садоводство » Овощи

Выращивание баклажанов — увлекательное, но в то же время непростое занятие для начинающих огородников. Нередко случается, что эти овощи не завязывают плодов или же дают крайне скудный урожай. Разберёмся, в чем может быть причина такой ситуации.

Почему баклажаны не хотят завязывать плоды и как это исправить
Фото: hear.org by Forest & Kim Starr is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Недостаток освещения

Баклажаны относятся к светолюбивым культурам, и для нормального плодоношения им требуется достаточное количество солнечного света — не менее 6-8 часов в день. Если растения находятся в затенённом месте, они могут вовсе не образовывать цветков или же плоды будут мелкими и недоразвитыми.

Холодная погода

Оптимальная температура для баклажанов — 20-25°С днем и 15-18°С ночью. Если растения подвергаются воздействию низких температур, особенно в период цветения и завязывания плодов, это может привести к их отмиранию и гибели завязей.

Избыток азотных удобрений

Чрезмерное внесение азотных удобрений провоцирует бурный рост вегетативной массы растений в ущерб плодоношению. В таком случае баклажаны могут давать обильную листву, но при этом практически не образовывать цветков и плодов.

Нарушение опыления

Баклажаны относятся к самоопыляющимся культурам, но часть их цветков все же требует перекрёстного опыления насекомыми. Если поблизости нет пчёл, шмелей или других опылителей, это может негативно сказаться на образовании завязей.

Болезни и вредители

Различные грибковые и бактериальные заболевания, а также вредители (паутинный клещ, тля, колорадский жук) способны ослаблять растения и снижать их урожайность.

Чтобы избежать подобных проблем, необходимо:

  • выбирать хорошо освещённые участки для посадки баклажанов;
  • следить за температурным режимом, особенно в период цветения;
  • правильно вносить удобрения, отдавая предпочтение фосфорно-калийным;
  • привлекать на участок полезных насекомых-опылителей;
  • своевременно выявлять и устранять признаки болезней и вредителей.

Только комплексный подход к выращиванию баклажанов поможет получить обильный и качественный урожай!

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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