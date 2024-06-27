Подкормка капусты в июле: советы, которые помогут получить отличный урожай

Раскрываем состав эффективной подкормки капусты

2:11 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Для того, чтобы получить крепкие, сочные и плотные кочаны капусты, необходимо позаботиться о правильном питании растений. И сейчас, в середине лета, самое подходящее время для проведения важной подкормки этой культуры.

Фото: commons.wikimedia.org by Frank Vincentz is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Почему именно сейчас?

Дело в том, что к июлю — августу капуста уже сформировала зелёную массу и активно переходит к фазе налива и созревания кочанов. Именно в этот период ей как никогда требуется сбалансированное питание, чтобы обеспечить мощное развитие вкусных и крупных кочанов.

Какие удобрения выбрать?

Специалисты рекомендуют использовать для подкормки капусты сразу несколько видов удобрений:

1. Полное минеральное удобрение NPK. Оно обеспечит растения всеми основными питательными элементами, необходимыми для роста. Подойдет, например, "Кемира" или "Растворин".

2. Сульфат калия. Калий крайне важен для капусты в период формирования кочанов. Он улучшает их плотность, вкус и лёжкость.

3. Магниевое удобрение. Магний необходим для интенсивного синтеза хлорофилла и ускорения созревания кочанов.

Пропорции подкормки:

30 г полного минерального удобрения NPK;

15 г сульфата калия;

10 г магниевого удобрения.

Растворите компоненты в 10 литрах воды и равномерно полейте этим составом приствольные круги капустных растений. Норма — 0,5-1 литр раствора на куст.

Преимущества своевременной июльской подкормки капусты:

обеспечивает интенсивный рост и формирование плотных, крупных кочанов;

улучшает вкусовые качества капусты;

повышает устойчивость растений к болезням и вредителям;

способствует равномерному созреванию всех кочанов.

Не упустите момент и обеспечьте своей капусте надежное и сбалансированное питание прямо сейчас! Это позволит получить действительно отличный урожай этой ценной культуры.