Подкормка капусты в июле: советы, которые помогут получить отличный урожай

Для того, чтобы получить крепкие, сочные и плотные кочаны капусты, необходимо позаботиться о правильном питании растений. И сейчас, в середине лета, самое подходящее время для проведения важной подкормки этой культуры.
Дело в том, что к июлю — августу капуста уже сформировала зелёную массу и активно переходит к фазе налива и созревания кочанов. Именно в этот период ей как никогда требуется сбалансированное питание, чтобы обеспечить мощное развитие вкусных и крупных кочанов.
Специалисты рекомендуют использовать для подкормки капусты сразу несколько видов удобрений:
1. Полное минеральное удобрение NPK. Оно обеспечит растения всеми основными питательными элементами, необходимыми для роста. Подойдет, например, "Кемира" или "Растворин".
2. Сульфат калия. Калий крайне важен для капусты в период формирования кочанов. Он улучшает их плотность, вкус и лёжкость.
3. Магниевое удобрение. Магний необходим для интенсивного синтеза хлорофилла и ускорения созревания кочанов.
Пропорции подкормки:
Растворите компоненты в 10 литрах воды и равномерно полейте этим составом приствольные круги капустных растений. Норма — 0,5-1 литр раствора на куст.
Не упустите момент и обеспечьте своей капусте надежное и сбалансированное питание прямо сейчас! Это позволит получить действительно отличный урожай этой ценной культуры.
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