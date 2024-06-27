Увеличиваем размер свёклы в 2 раза: рецепт июльской подкормки

Делимся эффективной подкормкой для июля

2:06 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Если вы обожаете сочные, сладкие и крупные свекольные корнеплоды, то обязательно должны попробовать этот простой, но эффективный приём подкормки. Секрет заключается в своевременном и сбалансированном внесении питательных веществ в середине сезона.

Фото: commons.wikimedia.org by Mike Peel is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Почему именно в июле?

Дело в том, что к этому времени свёкла уже прошла этап активного листового роста и перешла к фазе интенсивного набора массы корнеплода. Ключевая задача на этом этапе — обеспечить растения всеми необходимыми элементами питания, чтобы они смогли сформировать действительно внушительные корнеплоды.

Секретная июльская подкормка

Состав подкормки:

комплексное минеральное удобрение NPK 10-10-10 или аналогичное;

сульфат калия;

сульфат магния.

Пропорции:

20 г комплексного удобрения NPK;

10 г сульфата калия;

5 г сульфата магния.

Растворите все компоненты в 10 литрах воды и равномерно полейте этим составом приствольные круги свекольных кустов. Норма — 0,5-1 литр раствора на растение.

Важно вносить эту подкормку именно в середине июля, когда свёкла активно набирает массу корнеплода. Ранняя подкормка будет расходована на листовой рост, а поздняя — не успеет обеспечить мощное развитие корней.

Преимущества секретной подкормки свёклы в июле:

обеспечивает мощное питание растений в ключевой период формирования корнеплода;

способствует увеличению размера и массы корнеплодов;

повышает содержание сахаров и улучшает вкусовые качества свёклы;

усиливает иммунитет растений к болезням и вредителям.

Попробуйте этот простой, но очень эффективный прием для выращивания действительно огромной, сладкой и сочной свёклы размером с кулак! Обильный июльский полив этой специальной подкормкой гарантированно даст вам отличный урожай.