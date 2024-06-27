Увеличиваем размер свёклы в 2 раза: рецепт июльской подкормки

Если вы обожаете сочные, сладкие и крупные свекольные корнеплоды, то обязательно должны попробовать этот простой, но эффективный приём подкормки. Секрет заключается в своевременном и сбалансированном внесении питательных веществ в середине сезона.
Дело в том, что к этому времени свёкла уже прошла этап активного листового роста и перешла к фазе интенсивного набора массы корнеплода. Ключевая задача на этом этапе — обеспечить растения всеми необходимыми элементами питания, чтобы они смогли сформировать действительно внушительные корнеплоды.
Состав подкормки:
Пропорции:
Растворите все компоненты в 10 литрах воды и равномерно полейте этим составом приствольные круги свекольных кустов. Норма — 0,5-1 литр раствора на растение.
Важно вносить эту подкормку именно в середине июля, когда свёкла активно набирает массу корнеплода. Ранняя подкормка будет расходована на листовой рост, а поздняя — не успеет обеспечить мощное развитие корней.
Попробуйте этот простой, но очень эффективный прием для выращивания действительно огромной, сладкой и сочной свёклы размером с кулак! Обильный июльский полив этой специальной подкормкой гарантированно даст вам отличный урожай.
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