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Увеличиваем размер свёклы в 2 раза: рецепт июльской подкормки

Делимся эффективной подкормкой для июля

2:06
Садоводство » Овощи

Если вы обожаете сочные, сладкие и крупные свекольные корнеплоды, то обязательно должны попробовать этот простой, но эффективный приём подкормки. Секрет заключается в своевременном и сбалансированном внесении питательных веществ в середине сезона.

Делимся эффективной подкормкой для июля
Фото: commons.wikimedia.org by Mike Peel is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Почему именно в июле?

Дело в том, что к этому времени свёкла уже прошла этап активного листового роста и перешла к фазе интенсивного набора массы корнеплода. Ключевая задача на этом этапе — обеспечить растения всеми необходимыми элементами питания, чтобы они смогли сформировать действительно внушительные корнеплоды.

Секретная июльская подкормка

Состав подкормки:

  • комплексное минеральное удобрение NPK 10-10-10 или аналогичное;
  • сульфат калия;
  • сульфат магния.

Пропорции:

  • 20 г комплексного удобрения NPK;
  • 10 г сульфата калия;
  • 5 г сульфата магния.

Растворите все компоненты в 10 литрах воды и равномерно полейте этим составом приствольные круги свекольных кустов. Норма — 0,5-1 литр раствора на растение.

Важно вносить эту подкормку именно в середине июля, когда свёкла активно набирает массу корнеплода. Ранняя подкормка будет расходована на листовой рост, а поздняя — не успеет обеспечить мощное развитие корней.

Преимущества секретной подкормки свёклы в июле:

  • обеспечивает мощное питание растений в ключевой период формирования корнеплода;
  • способствует увеличению размера и массы корнеплодов;
  • повышает содержание сахаров и улучшает вкусовые качества свёклы;
  • усиливает иммунитет растений к болезням и вредителям.

Попробуйте этот простой, но очень эффективный прием для выращивания действительно огромной, сладкой и сочной свёклы размером с кулак! Обильный июльский полив этой специальной подкормкой гарантированно даст вам отличный урожай.

 

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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