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Не упустите возможность: 5 культур, которые стоит посадить в конце июня

Рассказываем, что можно ещё сажать в ближайшие дни

2:14
Садоводство » Советы

Конец июня — период, когда многие весенние посевы и рассада уже перекочевали на грядки, а сезон активных посадок, казалось бы, завершается. Но на самом деле именно сейчас наступает отличное время для высадки ещё нескольких культур, которые продлят ваш дачный сезон.

Рассказываем, что можно ещё сажать в ближайшие дни
Фото: upload.wikimedia.org by George Chernilevsky is licensed under CC BY-SA 4.0

Итак, что можно посадить в конце июня?

1. Поздние сорта капусты. Если в начале лета вы пропустили окно для посадки капусты, то сейчас самое время восполнить этот пробел. Высаживайте рассаду поздних сортов, таких как "Московская поздняя", "Амагер" или "Московская зимняя". Они успеют сформировать крупные качанны к осени.

2. Зелёные культуры. В конце июня отлично приживется и быстро даст урожай салат, шпинат, рукола, кресс-салат и другие зелённые культуры. Они станут ценным дополнением к вашему столу в летне-осенний период.

3. Редька и дайкон. Эти корнеплоды можно сеять прямо в грунт в июне — июле. Они хорошо переносят летнюю жару и порадуют вас сочной, ароматной и полезной продукцией.

4. Укроп и кориандр. Пряные травы, посеянные в конце июня, успеют дать полноценный урожай к осени. Они отлично впишутся в ваши заготовки, свежие салаты и вторые блюда.

5. Озимый чеснок. Если вы еще не успели посадить чеснок под зиму, сделайте это сейчас. Грядки с озимым чесноком, высаженным в конце июня, обязательно порадуют вас крупными, наполненными ароматом, зубчиками.

Конечно, для каждого региона могут быть свои нюансы в выборе культур для июньских посадок. Но эти 5 вариантов идеально подойдут большинству дачников, желающих получить обильный и разнообразный урожай до самой осени.

Не упустите эти замечательные возможности для продления сезона! Смело высаживайте в конце июня новые овощные культуры и наслаждайтесь свежими и полезными дарами природы.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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