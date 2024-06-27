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От веток к урожаю: рекомендации по обрезке грушевого дерева

Грамотная обрезка для идеальной груши

2:02
Садоводство » Деревья и кустарники

Грушевое дерево — одно из наиболее распространённых плодовых деревьев в наших садах. Для того, чтобы оно регулярно радовало хозяев обильным и качественным урожаем, ежегодная обрезка является обязательной процедурой. Правильная обрезка груши позволит сформировать крону, увеличить её продуктивность и продлить плодоношение дерева.

Грамотная обрезка для идеальной груши
Фото: commons.wikimedia.org is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 Generic

Когда нужно обрезать грушу?

Наиболее благоприятные сроки для проведения обрезки груши:

  • весной, до распускания почек (март — апрель). Это самое распространённое время для обрезки, когда дерево ещё находится в состоянии покоя;
  • летом, после окончания активного роста побегов (июль — август). Летняя обрезка позволяет скорректировать форму кроны и удалить лишние побеги;
  • осенью, после опадания листьев (октябрь — ноябрь). Эта обрезка направлена на формирование скелетных ветвей.

Как правильно обрезать грушу?

Прежде чем приступать к обрезке, определите цель проведения этих работ: формирование молодого дерева, омоложение старого, регулирование роста и плодоношения. В зависимости от поставленной задачи, будет меняться и техника обрезки.

Правила обрезки груши:

  • удаляйте все больные, повреждённые, загущающие крону, неправильно растущие ветви;
  • укорачивайте сильные побеги на 14-1/3 длины, чтобы стимулировать рост боковых ветвей;
  • ориентируйтесь на формирование пирамидальной или округлой кроны с 4-5 основными скелетными ветвями;
  • не оставляйте длинных обрезанных оснований ветвей — они должны быть максимально короткими;
  • срезы делайте под углом, чтобы вода не застаивалась на них;
  • обработайте срезы садовым варом или краской, чтобы предотвратить заражение.

Соблюдение этих простых правил позволит вам сформировать здоровую, хорошо развитую крону груши, которая будет ежегодно радовать вас обильным урожаем.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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