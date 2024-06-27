От веток к урожаю: рекомендации по обрезке грушевого дерева

Грушевое дерево — одно из наиболее распространённых плодовых деревьев в наших садах. Для того, чтобы оно регулярно радовало хозяев обильным и качественным урожаем, ежегодная обрезка является обязательной процедурой. Правильная обрезка груши позволит сформировать крону, увеличить её продуктивность и продлить плодоношение дерева.
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Когда нужно обрезать грушу?
Наиболее благоприятные сроки для проведения обрезки груши:
весной, до распускания почек (март — апрель). Это самое распространённое время для обрезки, когда дерево ещё находится в состоянии покоя;
летом, после окончания активного роста побегов (июль — август). Летняя обрезка позволяет скорректировать форму кроны и удалить лишние побеги;
осенью, после опадания листьев (октябрь — ноябрь). Эта обрезка направлена на формирование скелетных ветвей.
Как правильно обрезать грушу?
Прежде чем приступать к обрезке, определите цель проведения этих работ: формирование молодого дерева, омоложение старого, регулирование роста и плодоношения. В зависимости от поставленной задачи, будет меняться и техника обрезки.
Правила обрезки груши:
удаляйте все больные, повреждённые, загущающие крону, неправильно растущие ветви;
укорачивайте сильные побеги на 14-1/3 длины, чтобы стимулировать рост боковых ветвей;
ориентируйтесь на формирование пирамидальной или округлой кроны с 4-5 основными скелетными ветвями;
не оставляйте длинных обрезанных оснований ветвей — они должны быть максимально короткими;
срезы делайте под углом, чтобы вода не застаивалась на них;
обработайте срезы садовым варом или краской, чтобы предотвратить заражение.
Соблюдение этих простых правил позволит вам сформировать здоровую, хорошо развитую крону груши, которая будет ежегодно радовать вас обильным урожаем.