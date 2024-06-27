Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эксперты рассказали, как отучить кошку кусаться
Женщина с психическим расстройством неожиданно исчезла в аэропорту Атланты
NASA закажет у SpaceX космический корабль для спуска МКС за $843 млн
Татуировки на теле Доцента из "Джентльменов удачи" несут в себе пугающий смысл
Константин Соловьёв надеется снова стать отцом
Холодильник без запахов: секрет обычного мела
Топ-5 стран с нулевым подоходным налогом
Актриса Наталья Гвоздикова пожаловалась на маленькую пенсию
Секрет ухода за автомобильными дисками
Они выросли и покорили всё: самые коварные растения-захватчики

Знакомимся с агрессивными растениями-сорняками

2:48
Садоводство » Деревья и кустарники

Каждый садовод сталкивался с ситуацией, когда одно растение стремительно начинало занимать отведённое ему пространство, буквально вытесняя остальные. Такие агрессивные культуры, способные быстро распространяться и "захватывать" территорию, доставляют немало хлопот.

Сорняки-агрессоры

Пожалуй, самые известные растения-агрессоры — это различные сорные травы. К их числу относятся:

Пырей ползучий — живучий и неприхотливый злак, способный быстро заполонить газон или грядку. Борьба с ним требует терпения и упорства, так как пырей размножается не только семенами, но и подземными корневищами.

Пырей ползучий

Лебеда белая — это сорняк с мощной корневой системой, легко распространяющийся самосевом. Лебеда быстро вытесняет культурные растения, требуя постоянного контроля.

Вьюнок полевой — плетистое растение с длинными и гибкими стеблями, легко оплетающее другие растения. Корневая система вьюнка чрезвычайно разветвленная, что позволяет ему быстро занимать новые участки.

Свои агрессивные "соседи" есть и среди многолетников:

Борщевик Сосновского — быстрорастущее и высокорослое растение, чьи листья и стебли могут достигать 3-4 метров в высоту. Он способен полностью подавлять и вытеснять другие травянистые культуры.

Борщевик Сосновского

Лопух большой — широколистное растение с огромными корневищами, из которых вырастают новые побеги. Лопух способен образовывать обширные заросли, подавляя газоны и другие насаждения.

Агрессивные садовые культуры

Не только сорняки могут стать проблемой для садовода. Некоторые декоративные и плодово-ягодные растения также склонны к неконтролируемому разрастанию:

Малина — известный своим коварством куст, разрастающийся почти на всем участке за счет корневой поросли. Чтобы этого избежать, малину необходимо регулярно обрезать и ограничивать ее распространение.

Лилия тигровая — красивое, но очень агрессивное многолетнее растение. Оно быстро занимает новые участки за счет столонов, вытесняя другие культуры. Поэтому требует регулярного деления и пересадки.

Лилия тигровая

Мята — ароматный многолетник с бесконтрольно разрастающимися ползучими побегами. Чтобы она не захватила весь огород, мяту нужно выращивать в ограниченном пространстве или в контейнерах.

Чтобы не допустить "растительного терроризма" на своем участке, внимательно следите за поведением каждой культуры и вовремя принимайте меры по контролю над их разрастанием.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Популярное
Рандеву не состоится: зрители не покупают билеты на фестиваль "кормилицы СССР"

С 26 по 28 июля в Юрмале в Юрмале стартует музыкальный фестиваль "Рандеву", организованный Лаймой Вайкуле. В рекламу мероприятия вгрохали немало — афиши повсюду, но с продажей билетов дело не идёт.

На фестиваль Лаймы Вайкуле в Юрмале продали всего 10% билетов
Эксперты рассказали, почему кошки будят своих владельцев
Почему кошки любят будить своих владельцев: эксперты назвали 3 основные причины
Уникальное средство, которое позволит забыть о тле на целый год: инструкция по применению
От муравьёв — ни следа: действенные способы раз и навсегда избавиться от вредителей
Малек Дудаков: США хотят сказать Москве, что ВСУ стреляли по Крыму сами Дмитрий Плотников Россия получит доступ к военным базам и аэродромам Индии, что создаст угрозу США Любовь Степушова Язык рук — тоже язык, просто мы этого не замечаем Сергей Лебедев
Когда на самом деле наступает кошачья старость: правильный ответ знают даже не все производители корма
Лето ещё не закончилось: какие цветы посеять в июле для пышного цветения
Принц, спасающий Золушку: 2-летний сын Авербуха и Арзамасовой делает первые шаги на сцене
Принц, спасающий Золушку: 2-летний сын Авербуха и Арзамасовой делает первые шаги на сцене
Последние материалы
Знакомимся с агрессивными растениями-сорняками
Топ-5 стран с нулевым подоходным налогом
Актриса Наталья Гвоздикова пожаловалась на маленькую пенсию
Секрет ухода за автомобильными дисками
Рассказываем, как приготовить мощный уксусный спрей
Эксперты выявили основные страхи при покупке жилья
Ветеринары ответили, можно ли кормить кота разными кормами
Учёные обнаружили графен в лунном грунте
Люся Чеботина назвала самое ценное качество мужчины
Qantas лишила пассажирку с инвалидностью места в бизнес-классе
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников