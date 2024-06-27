Они выросли и покорили всё: самые коварные растения-захватчики

Знакомимся с агрессивными растениями-сорняками

2:48 Your browser does not support the audio element. Садоводство Деревья и кустарники

Каждый садовод сталкивался с ситуацией, когда одно растение стремительно начинало занимать отведённое ему пространство, буквально вытесняя остальные. Такие агрессивные культуры, способные быстро распространяться и "захватывать" территорию, доставляют немало хлопот.

Сорняки-агрессоры

Пожалуй, самые известные растения-агрессоры — это различные сорные травы. К их числу относятся:

Пырей ползучий — живучий и неприхотливый злак, способный быстро заполонить газон или грядку. Борьба с ним требует терпения и упорства, так как пырей размножается не только семенами, но и подземными корневищами.

Пырей ползучий

Лебеда белая — это сорняк с мощной корневой системой, легко распространяющийся самосевом. Лебеда быстро вытесняет культурные растения, требуя постоянного контроля.

Вьюнок полевой — плетистое растение с длинными и гибкими стеблями, легко оплетающее другие растения. Корневая система вьюнка чрезвычайно разветвленная, что позволяет ему быстро занимать новые участки.

Свои агрессивные "соседи" есть и среди многолетников:

Борщевик Сосновского — быстрорастущее и высокорослое растение, чьи листья и стебли могут достигать 3-4 метров в высоту. Он способен полностью подавлять и вытеснять другие травянистые культуры.

Борщевик Сосновского

Лопух большой — широколистное растение с огромными корневищами, из которых вырастают новые побеги. Лопух способен образовывать обширные заросли, подавляя газоны и другие насаждения.

Агрессивные садовые культуры

Не только сорняки могут стать проблемой для садовода. Некоторые декоративные и плодово-ягодные растения также склонны к неконтролируемому разрастанию:

Малина — известный своим коварством куст, разрастающийся почти на всем участке за счет корневой поросли. Чтобы этого избежать, малину необходимо регулярно обрезать и ограничивать ее распространение.

Лилия тигровая — красивое, но очень агрессивное многолетнее растение. Оно быстро занимает новые участки за счет столонов, вытесняя другие культуры. Поэтому требует регулярного деления и пересадки.

Лилия тигровая

Мята — ароматный многолетник с бесконтрольно разрастающимися ползучими побегами. Чтобы она не захватила весь огород, мяту нужно выращивать в ограниченном пространстве или в контейнерах.

Чтобы не допустить "растительного терроризма" на своем участке, внимательно следите за поведением каждой культуры и вовремя принимайте меры по контролю над их разрастанием.