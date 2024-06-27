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Натуральный и экологичный способ борьбы с тлёй: рецепт уксусного спрея

Рассказываем, как приготовить мощный уксусный спрей

1:59
Садоводство » Вредители и болезни

Тля — одно из самых распространённых и неприятных вредных насекомых в садах и огородах. Она высасывает соки из растений, ослабляя их и нанося значительный урон урожаю. Бороться с тлёй можно многими способами, но один из наиболее доступных и безопасных — это использование уксусного раствора.

Рассказываем, как приготовить мощный уксусный спрей
Фото: upload.wikimedia.org by Andrei Savitsky is licensed under CC BY-SA 4.0

Уксусный спрей против тли: состав и приготовление

Для приготовления действенного раствора вам понадобится:

  • 1 стакан яблочного уксуса (или столового 9%-го);
  • 1 стакан воды;
  • 1 чайная ложка жидкого мыла (без отдушек).

Просто смешайте все ингредиенты в чистой емкости и тщательно перемешайте. Готовый спрей необходимо хранить в прохладном, темном месте.

Как применять уксусный раствор против тли

Опрыскивание уксусным составом проводят в сухую, солнечную погоду, чтобы жидкость быстро высыхала на растениях. Особое внимание уделяйте нижней стороне листьев, где чаще всего скапливаются колонии тли.

Обработку нужно повторять каждые 5-7 дней, пока вредители полностью не исчезнут с ваших растений. Старайтесь обрабатывать всю растительность, включая стебли и цветки.

Преимущества уксусного спрея от тли:

  • эффективность. Уксусная кислота губительна для мягкотелых насекомых, таких как тля, трипсы, паутинные клещи;
  • экологичность. В отличие от химических инсектицидов, уксусный раствор безопасен для человека, животных и окружающей среды;
  • доступность. Ингредиенты для приготовления спрея имеются практически в каждом доме;
  • универсальность. Такой раствор можно использовать для обработки абсолютно любых садовых и огородных культур.

Избавьтесь от неприятной тли народным, но эффективным способом — с помощью уксусного спрея! Ваши растения станут здоровыми и красивыми.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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