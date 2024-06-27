Правила ухода за тыквой: как правильно формировать куст для максимального урожая

Тыква — одна из наиболее популярных овощных культур в огородах. Но чтобы вырастить большие, сочные и вкусные плоды, за тыквой нужно правильно ухаживать, в том числе грамотно формировать её кусты.
1. Прищипвание главного побега
В начале вегетации, когда главный стебель тыквы достигнет 50-60 см, его верхушку следует прищипнуть. Это заставит растение активнее развивать боковые побеги, что в дальнейшем обеспечит более обильный урожай.
2. Удаление лишних побегов
После появления первых 4-5 боковых ветвей, нужно удалять все последующие. Оставляйте только самые сильные и здоровые побеги, расположенные равномерно по кусту. Это позволит сконцентрировать питание тыквы на формировании плодов, а не на ненужной зелёной массе.
3. Регулировка нагрузки плодов
Тыквы могут дать сразу несколько крупных плодов, но если их не прореживать, растение истощится. Поэтому на каждом побеге оставляйте только 1-2 завязи, остальные удаляйте. Так вы получите более крупные и качественные тыквы.
4. Формирование боковых плетей
Когда главные побеги достигнут 1,5-2 м длины, их нужно аккуратно направлять в стороны, фиксируя при помощи палок или шпагата. Это обеспечит доступ солнечного света ко всем плодам и улучшит их завязываемость.
5. Защита плодов от земли
Чтобы тыквы не соприкасались с землёй и не загнивали, подкладывайте под них дощечки, камни или сухие ветки. Так вы убережете урожай от порчи.
6. Своевременная подкормка
Тыква — очень требовательная к питанию культура. Регулярно вносите в почву органические и минеральные удобрения, особенно во время цветения и плодоношения.
Соблюдая все эти правила формирования, вы гарантированно получите богатый и качественный урожай тыквы. Красивые, крупные плоды станут украшением вашего огорода!
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