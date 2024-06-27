Как сохранять великолепный вид самшита: всё о правильной стрижке

Как правильно подстригать самшит?

2:29 Your browser does not support the audio element. Садоводство Деревья и кустарники

Самшит - одно из самых популярных декоративных растений в ландшафтном дизайне. Его красивая, плотная крона из мелких глянцевых листьев делает самшит незаменимым для создания живых изгородей, фигурных стрижек. Но чтобы ваш самшит всегда оставался ухоженным и аккуратным, за ним нужно правильно ухаживать, в том числе своевременно его стричь.

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Когда стричь самшит?

Самшит можно и нужно стричь несколько раз в год. Как правило, выделяют два основных сезона для этой процедуры:

Весенняя стрижка: Проводите ее в апреле-мае, когда самшит только просыпается после зимы и начинает активно расти. Весенняя стрижка позволяет придать кроне правильную форму и стимулирует ветвление, делая ее более густой и пышной.

Летняя стрижка: Её проводят в июле-августе, когда активный рост растения приостанавливается. Летняя стрижка помогает поддерживать аккуратный вид самшита в летние месяцы.

Помимо этих двух основных сезонов, при необходимости можно проводить и дополнительные, точечные стрижки в течение года. Например, подстригайте самшит, если заметили, что он начал расти неравномерно или потерял свою компактную форму.

Как правильно стричь самшит?

Для стрижки самшита используйте острые секаторы или ножницы по живой изгороди. Стричь лучше всего тогда, когда растение не находится под сильными солнечными лучами, чтобы избежать ожогов. Идеальное время - утром или в пасмурную погоду.

Стрижку проводите аккуратно, срезая побеги точно по линии, которую вы хотите придать кроне. Держите секатор под наклоном, чтобы срез получился немного наклонным, а не ровным. Так новые побеги будут расти ровно и красиво.

Не забывайте про периодическую "омолаживающую" стрижку. Раз в 3-4 года подстригайте самшит на 10-15 см ниже желаемой высоты. Это поможет придать ему свежий и аккуратный вид.

После стрижки не забудьте убрать все обрезанные ветки. Это предотвратит распространение болезней и вредителей.

Соблюдая эти несложные правила ухода, вы сможете всегда поддерживать самшит в идеальном состоянии и наслаждаться красотой его ухоженной кроны.