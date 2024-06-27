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Секретное оружие груши: как это незаменимое дерево защитит ваш сад

Как использовать грушу для защиты других растений

2:54
Садоводство » Деревья и кустарники

Груша — одно из самых популярных плодовых деревьев, которое нередко можно встретить на приусадебных участках. Но мало кто знает, что эта культура способна не только радовать нас вкусными плодами, но и выполнять ещё одну важную функцию — защищать другие растения в саду.

Как использовать грушу для защиты других растений
Фото: upload.wikimedia.org by Mr. Zabej is licensed under CC BY-SA 4.0

Об этом знают только опытные дачники, которые оценили всю пользу от соседства груши с другими культурами. Давайте же разберёмся, как грушевое дерево может уберечь ваш сад от вредителей и болезней.

Природное "отпугивание" вредителей

Оказывается, эфирные масла, которые содержатся в листьях и коре груши, способны отпугивать многих вредных насекомых. В частности, хорошо известно, что груша неприятна для тли, паутинных клещей, трипсов и даже некоторых грызунов.

Размещая грушевое дерево рядом с другими культурами, вы создаете вокруг них защитный барьер, отпугивающий этих "вредителей-нарушителей". Таким образом, ваши растения оказываются под надежной "охраной" и меньше страдают от нашествия вредных насекомых.

Кроме того, эфирные масла груши также могут подавлять развитие грибковых инфекций, которые часто становятся причиной болезней растений. Это ещё один весомый плюс соседства с грушевым деревом.

Мощная корневая система

Ещё одно полезное свойство грушевого дерева — его мощная корневая система. Благодаря ей, груша способна вытягивать из почвы большое количество питательных веществ, которые затем поступают в её зеленую массу.

Это означает, что соседние растения вблизи груши будут обеспечены необходимыми элементами питания — азотом, фосфором, калием и микроэлементами. Это особенно важно для культур, которые не могут конкурировать с деревом за питание, например, газона или низкорослых растений.

Таким образом, груша не только защищает соседей "химическим оружием" своих эфирных масел, но и помогает им лучше развиваться за счет обогащения почвы.

Выбор "правильных" соседей

Конечно, стоит отметить, что не все растения одинаково хорошо себя чувствуют рядом с грушей. Так, культуры, которым необходима повышенная кислотность почвы, могут страдать от соседства с этим деревом.

Поэтому оптимальными "соседями" для груши станут такие растения, как:

  • зерновые культуры (пшеница, рожь, овёс);
  • плодово-ягодные культуры (яблоня, сливы, клубника);
  • некоторые овощные культуры (томаты, баклажаны, тыквы);
  • декоративные растения (розы, пионы, астры)

Размещайте их вокруг грушевого дерева, и вы заметите, как ваши растения начнут расти и развиваться куда лучше, чем в однообразных посадках.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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