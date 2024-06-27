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Идеальная температура воды для счастливых растений: простые рекомендации

Какую воду выбрать, чтобы накормить ваши растения?

2:12
Садоводство » Советы

Полив растений – ключевой аспект их ухода, который во многом определяет успех выращивания. Недаром говорят, что правильный полив – половина хорошего урожая. И одним из важных факторов здесь является температура воды.

Какую воду выбрать, чтобы накормить ваши растения?
Фото: commons.wikimedia.org by Anton is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Многие дачники предпочитают использовать для полива воду прямо из крана или скважины. Но так ли это правильно с точки зрения агрономии? Давайте разберемся.

Оптимальная температура воды для полива

Большинство специалистов сходятся во мнении, что для полива лучше всего использовать воду, нагретую до 15-20°C. Такая температура наиболее благоприятна для растений, поскольку:

  • холодная вода (ниже 10°C) может вызвать стресс у растений, привести к замедлению роста корней и снижению устойчивости к болезням;
  • чрезмерно теплая вода (выше 25°C) тоже нежелательна, так как она быстро нагревает почву, провоцируя перегрев корней и испарение влаги;
  • оптимальные 15-20°C наиболее комфортны для растений и не оказывают на них негативного воздействия.

Учтите, что идеальная температура может варьироваться в зависимости от культуры. Например, растения семейства пасленовых (томаты, перцы, баклажаны) предпочитают более теплую воду – в районе 20-25°C. А вот для роз, гортензий и других "капризных" культур лучше использовать более прохладную воду – 15-18°C.

Как добиться нужной температуры воды?

Если вода из-под крана или скважины имеет температуру ниже 15°C, ее можно подогреть несколькими способами:

  • отстаивать воду в емкостях в течение 1-2 часов, чтобы она прогрелась до комнатной температуры;
  • использовать резервуар-накопитель, который будет нагреваться на солнце;
  • установить бойлер или электрический нагреватель для подогрева воды перед поливом.

Помните, что вода всегда должна быть комфортной для растений, а не ледяной или кипящей. Только в этом случае вы сможете обеспечить идеальные условия для их роста и развития.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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