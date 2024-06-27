Идеальная температура воды для счастливых растений: простые рекомендации

Полив растений – ключевой аспект их ухода, который во многом определяет успех выращивания. Недаром говорят, что правильный полив – половина хорошего урожая. И одним из важных факторов здесь является температура воды.
Многие дачники предпочитают использовать для полива воду прямо из крана или скважины. Но так ли это правильно с точки зрения агрономии? Давайте разберемся.
Большинство специалистов сходятся во мнении, что для полива лучше всего использовать воду, нагретую до 15-20°C. Такая температура наиболее благоприятна для растений, поскольку:
Учтите, что идеальная температура может варьироваться в зависимости от культуры. Например, растения семейства пасленовых (томаты, перцы, баклажаны) предпочитают более теплую воду – в районе 20-25°C. А вот для роз, гортензий и других "капризных" культур лучше использовать более прохладную воду – 15-18°C.
Если вода из-под крана или скважины имеет температуру ниже 15°C, ее можно подогреть несколькими способами:
Помните, что вода всегда должна быть комфортной для растений, а не ледяной или кипящей. Только в этом случае вы сможете обеспечить идеальные условия для их роста и развития.
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