Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Может ли кошка обидеться?
Госдума готовится создать единый реестр риелторской деятельности
Эксперты ответили, готовы ли вы завести собаку
Украинские рэперы отменили концерты в России
Стало известно, могут ли кошки сочувствовать хозяину
Цитрусы и бобовые способны укрепить волосы
Учёные обнаружили свидетельство альтруизма неандертальцев
Сырники с сыром и зеленью: для тех, кому не нравятся сладкие варианты
Как понять, что автомобиль скоро потеряет колесо: 3 опасных признака
Пять самых опасных деревьев для дачного участка: чем они грозят и почему их нельзя сажать

Эти деревья могут испортить ваш идеальный сад

3:05
Садоводство » Деревья и кустарники

Каждый дачник мечтает создать на своем участке идеальный сад, где будут сочетаться красивые цветники, аккуратные газоны, вкусные ягоды и плоды. Но есть деревья, которые могут стать настоящим бедствием для всего участка. Мы расскажем вам о 5 самых проблемных породах, которые стоит обходить стороной.

1. Тополь
Это, пожалуй, самое "проблемное" и нежелательное дерево на приусадебном участке. Тополя быстро растут, но их корневая система разрастается еще быстрее, разрушая дороги, фундаменты, подземные коммуникации. Кроме того, тополиный пух создает массу неудобств и проблем с уборкой. Не стоит забывать и об агрессивном аллергенном эффекте тополиной пыльцы. В целом, эта порода подойдет разве что для озеленения больших парковых территорий, но никак не для скромного дачного участка.

2. Ива
Ивы – еще один весьма "хлопотный" вид, который нельзя высаживать рядом с домом или другими постройками. Их разрастающиеся, ищущие влагу корни могут повредить фундамент, стены, дороги, засорить колодцы. Также ивы требуют очень частой обрезки, иначе они начинают представлять опасность при сильных ветрах. На небольших участках ивы следует исключить полностью.

3. Клён
Красивая, но "беспокойная" порода. Клёны напичканы соком, который становится источником проблем для хозяина участка. На газоне или дорожках оседает липкая жижа, с машин трудно оттирается. К тому же, корни клёнов отличаются агрессивностью, сбивая бордюры и разрушая коммуникации. Высаживать клены на дачном участке лучше не стоит, если только вы не желаете постоянно воевать с их последствиями.

4. Туя
Эти вечнозелёные хвойники очень красивы, но требовательны в уходе. Они быстро разрастаются в ширину и вытесняют другие растения, к тому же, их агрессивная корневая система способна нарушить структуру почвы, что негативно скажется на соседних посадках. Также туи довольно прихотливы к влажности и солнечному освещению, поэтому далеко не всегда хорошо себя чувствуют в условиях дачного участка.

5. Осина
Ещё одна крупная древесная порода, которая не подходит для небольших садовых участков. Главная проблема осин – их корневая поросль, разрастающаяся по всему участку и довольно агрессивно вытесняющая другие культуры. Кроме того, древесина осины крайне хрупкая, поэтому в ветреную погоду деревья могут представлять опасность.

Помните, что вы – хозяин своего участка, и именно вы несёте ответственность за его состояние. Поэтому, планируя посадки, всегда трезво оценивайте, какие деревья действительно подходят именно для вашего дачного участка, а какие станут лишь источником проблем и хлопот.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Популярное
Рандеву не состоится: зрители не покупают билеты на фестиваль "кормилицы СССР"

С 26 по 28 июля в Юрмале в Юрмале стартует музыкальный фестиваль "Рандеву", организованный Лаймой Вайкуле. В рекламу мероприятия вгрохали немало — афиши повсюду, но с продажей билетов дело не идёт.

На фестиваль Лаймы Вайкуле в Юрмале продали всего 10% билетов
Хотите избавиться от тли на год? Вам нужно всего 20 капель этого средства!
Уникальное средство, которое позволит забыть о тле на целый год: инструкция по применению
Почему кошки любят будить своих владельцев: эксперты назвали 3 основные причины
От муравьёв — ни следа: действенные способы раз и навсегда избавиться от вредителей
Малек Дудаков: США хотят сказать Москве, что ВСУ стреляли по Крыму сами Дмитрий Плотников Россия получит доступ к военным базам и аэродромам Индии, что создаст угрозу США Любовь Степушова Язык рук — тоже язык, просто мы этого не замечаем Сергей Лебедев
Когда на самом деле наступает кошачья старость: правильный ответ знают даже не все производители корма
Лето ещё не закончилось: какие цветы посеять в июле для пышного цветения
Принц, спасающий Золушку: 2-летний сын Авербуха и Арзамасовой делает первые шаги на сцене
Принц, спасающий Золушку: 2-летний сын Авербуха и Арзамасовой делает первые шаги на сцене
Последние материалы
Цитрусы и бобовые способны укрепить волосы
Учёные обнаружили свидетельство альтруизма неандертальцев
Эти деревья могут испортить ваш идеальный сад
Сырники с сыром и зеленью: для тех, кому не нравятся сладкие варианты
Как понять, что автомобиль скоро потеряет колесо: 3 опасных признака
Преимущества вытирания лица бумажными полотенцами: здоровье кожи в каждой детали
В Краснодарском крае построят три винодельни
Президент США поздравил "Флориду" с победой в Кубке Стэнли
Южная Африка привлекла более 1,7 млн туристов из-за границы в мае
Армения отказалась от участия в фестивале песни "Славянский базар"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников