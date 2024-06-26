Пять самых опасных деревьев для дачного участка: чем они грозят и почему их нельзя сажать

Эти деревья могут испортить ваш идеальный сад

3:05 Your browser does not support the audio element. Садоводство Деревья и кустарники

Каждый дачник мечтает создать на своем участке идеальный сад, где будут сочетаться красивые цветники, аккуратные газоны, вкусные ягоды и плоды. Но есть деревья, которые могут стать настоящим бедствием для всего участка. Мы расскажем вам о 5 самых проблемных породах, которые стоит обходить стороной.

1. Тополь

Это, пожалуй, самое "проблемное" и нежелательное дерево на приусадебном участке. Тополя быстро растут, но их корневая система разрастается еще быстрее, разрушая дороги, фундаменты, подземные коммуникации. Кроме того, тополиный пух создает массу неудобств и проблем с уборкой. Не стоит забывать и об агрессивном аллергенном эффекте тополиной пыльцы. В целом, эта порода подойдет разве что для озеленения больших парковых территорий, но никак не для скромного дачного участка.

2. Ива

Ивы – еще один весьма "хлопотный" вид, который нельзя высаживать рядом с домом или другими постройками. Их разрастающиеся, ищущие влагу корни могут повредить фундамент, стены, дороги, засорить колодцы. Также ивы требуют очень частой обрезки, иначе они начинают представлять опасность при сильных ветрах. На небольших участках ивы следует исключить полностью.

3. Клён

Красивая, но "беспокойная" порода. Клёны напичканы соком, который становится источником проблем для хозяина участка. На газоне или дорожках оседает липкая жижа, с машин трудно оттирается. К тому же, корни клёнов отличаются агрессивностью, сбивая бордюры и разрушая коммуникации. Высаживать клены на дачном участке лучше не стоит, если только вы не желаете постоянно воевать с их последствиями.

4. Туя

Эти вечнозелёные хвойники очень красивы, но требовательны в уходе. Они быстро разрастаются в ширину и вытесняют другие растения, к тому же, их агрессивная корневая система способна нарушить структуру почвы, что негативно скажется на соседних посадках. Также туи довольно прихотливы к влажности и солнечному освещению, поэтому далеко не всегда хорошо себя чувствуют в условиях дачного участка.

5. Осина

Ещё одна крупная древесная порода, которая не подходит для небольших садовых участков. Главная проблема осин – их корневая поросль, разрастающаяся по всему участку и довольно агрессивно вытесняющая другие культуры. Кроме того, древесина осины крайне хрупкая, поэтому в ветреную погоду деревья могут представлять опасность.

Помните, что вы – хозяин своего участка, и именно вы несёте ответственность за его состояние. Поэтому, планируя посадки, всегда трезво оценивайте, какие деревья действительно подходят именно для вашего дачного участка, а какие станут лишь источником проблем и хлопот.