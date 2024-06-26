Пепел на страже здоровья растений: правила применения золы в саду и огороде

Сжигание растительных отходов на дачных участках — привычное дело. Однако многие огородники даже не догадываются, что золу от костров можно и нужно использовать в качестве ценного удобрения. Использование золы позволяет не только обогатить почву важными макро- и микроэлементами, но и решить ряд других проблем.
Зола, независимо от породы сжигаемых растений, богата калием, кальцием и фосфором. Помимо этого, она содержит магний, серу, бор и другие микроэлементы, необходимые для нормального роста и развития растений. Кроме того, зола обладает слабощелочными свойствами, поэтому она может использоваться для раскисления кислых почв.
обогатить её необходимыми элементами питания;
повысить содержание в почве кальция и магния;
улучшить структуру тяжелых глинистых и кислых почв;
защитить растения от вредителей и болезней;
стимулировать рост и плодоношение культур.
Практически все культуры положительно реагируют на внесение золы. Особенно она полезна для:
Даже комнатные растения можно периодически подкармливать золой, что пойдет им на пользу.
Золу вносят исключительно под перекопку или рыхление. Так она равномерно распределится по всему объему почвы и будет доступна для растений. Дозы внесения варьируются в зависимости от культуры, но в среднем составляют:
Перекармливать растения золой нельзя, это может привести к ожогам корневой системы. Поэтому лучше вносить ее в умеренных количествах, но чаще.
При использовании золы важно помнить несколько важных правил:
Следуя этим простым рекомендациям, вы сможете максимально эффективно использовать золу для улучшения плодородия своего участка и получения богатых урожаев.
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