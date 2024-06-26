Пепел на страже здоровья растений: правила применения золы в саду и огороде

Как правильно использовать золу для повышения плодородия почвы

3:00 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Сжигание растительных отходов на дачных участках — привычное дело. Однако многие огородники даже не догадываются, что золу от костров можно и нужно использовать в качестве ценного удобрения. Использование золы позволяет не только обогатить почву важными макро- и микроэлементами, но и решить ряд других проблем.

Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова

Чем полезна зола для почвы?

Зола, независимо от породы сжигаемых растений, богата калием, кальцием и фосфором. Помимо этого, она содержит магний, серу, бор и другие микроэлементы, необходимые для нормального роста и развития растений. Кроме того, зола обладает слабощелочными свойствами, поэтому она может использоваться для раскисления кислых почв.

Внесение золы в почву позволяет:

обогатить её необходимыми элементами питания;

повысить содержание в почве кальция и магния;

улучшить структуру тяжелых глинистых и кислых почв;

защитить растения от вредителей и болезней;

стимулировать рост и плодоношение культур.

Какие растения любят золу?

Практически все культуры положительно реагируют на внесение золы. Особенно она полезна для:

плодовых деревьев и ягодных кустарников;

овощных культур: картофеля, томатов, огурцов, капусты, моркови;

декоративных цветов: роз, лилий, пионов, георгинов и др.;

газонных трав.

Даже комнатные растения можно периодически подкармливать золой, что пойдет им на пользу.

Как правильно вносить золу?

Золу вносят исключительно под перекопку или рыхление. Так она равномерно распределится по всему объему почвы и будет доступна для растений. Дозы внесения варьируются в зависимости от культуры, но в среднем составляют:

для овощей и цветов — 50-100 г/кв.м

для плодовых деревьев и кустарников — 200-400 г/дерево или куст;

для газонов — 30-50 г/кв.м.

Перекармливать растения золой нельзя, это может привести к ожогам корневой системы. Поэтому лучше вносить ее в умеренных количествах, но чаще.

Чего нельзя делать с золой?

При использовании золы важно помнить несколько важных правил:

нельзя вносить золу в сырую, заболоченную почву — это может вызвать ее защелачивание;

не рекомендуется применять золу под грибные культуры, клубнику, голубику, так как они предпочитают кислые почвы;

избегайте применения чистой золы под растения, склонные к загниванию (огурцы, тыквы, кабачки) — лучше разбавлять ее перегноем или торфом;

никогда не вносите золу и известь одновременно.

Следуя этим простым рекомендациям, вы сможете максимально эффективно использовать золу для улучшения плодородия своего участка и получения богатых урожаев.