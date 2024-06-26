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Чёрная смородина для Севера: на что обращать внимание при выборе саженцев

Как подобрать идеальную чёрную смородину для средней полосы

2:33
Садоводство » Деревья и кустарники

Чёрная смородина является наиболее популярной среди всех видов этой ягодной культуры. По данным экспертов, в мире сегодня насчитывается более 200 сортов чёрной смородины, но не все из них одинаково хорошо подходят для климатических условий средней полосы и так называемых зон рискованного земледелия, сообщает ИА RuNews24.ru.

Как подобрать идеальную чёрную смородину для средней полосы
Фото: selbst erstelltes Foto, DSC04421.JPG by BeAr is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Как отмечает агентству биолог из Архангельской области Геннадий Иванов, для регионов с холодными зимами и коротким летним сезоном лучше всего выбирать сорта, отличающиеся повышенной морозоустойчивостью. Такие варианты чёрной смородины были выведены специалистами Всероссийского научно-исследовательского института селекции плодовых культур в Орле. 

"Выбирая саженец, надо всегда внимательно читать описание: что там сказано об устойчивости к вредителям и болезням. Основным врагом культуры является почковый клещ, заболеванием - мучнистая роса. Поэтому очень важно на ощупь определить - жёсткий ли лист. Это важно, потому что плотный лист препятствует проникновению споров грибковых заболеваний", - рассказывает эксперт.

Определить, насколько сорт устойчив к мучнистой росе, можно ещё на стадии выбора саженца. Для этого нужно на ощупь оценить плотность листьев - чем они жёстче, тем меньше шансов для проникновения спор грибка. Кроме того, следует обратить внимание на склонность сорта к загущению куста, поскольку это облегчает распространение вредителей вроде почкового клеща.

Не менее важно правильно оценить и особенности плодов. Так, сухой отрыв ягод, когда они отделяются от плодоножки вместе с небольшим участком кожицы, считается более предпочтительным, нежели "мокрый" отрыв, при котором ягода теряет товарный вид и становится непригодной для длительного хранения. Исключение составляет сорт "Экзотика", который отличается крупными ягодами с тонкой кожицей и уникальным кисло-сладким вкусом.

Подробную информацию о различных сортах чёрной смородины, выведенных для условий Архангельской области, можно найти на сайте ВНИИ селекции плодовых культур в Орле. Эти сорта, в генотипе которых присутствуют дикие формы смородины, произрастающие на территории Поморья, особенно рекомендованы для выращивания в Пинежском, Мезенском и других северных районах.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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