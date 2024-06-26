Почему желтеют листья у свёклы на грядке: основные факторы и способы их устранения

Желтеют листья свёклы? Вот как решить эту проблему

2:20 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Свёкла — это один из самых распространённых и любимых овощей на наших дачных и приусадебных участках. Выращивание этой культуры не вызывает особых трудностей, но иногда даже опытные огородники сталкиваются с проблемами. Одна из них — пожелтение листвы, которое может серьёзно навредить урожаю.

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Начать стоит с того, что пожелтение листьев свёклы — довольно распространённая ситуация, с которой сталкивается большинство огородников. Однако важно вовремя определить причину и принять меры, чтобы не допустить дальнейшего ухудшения состояния растений.

Одна из главных причин пожелтения листвы — недостаток питательных веществ, в первую очередь азота. Если свёкла не получает достаточно азотных соединений, старые листья начинают желтеть и постепенно отмирать, высвобождая азот для поддержания молодых побегов. Решение — своевременные подкормки азотными удобрениями.

Ещё одна распространённая проблема — переувлажнение почвы. Избыток влаги приводит к кислородному голоданию корневой системы, что также провоцирует пожелтение листьев. В этом случае необходимо улучшить дренаж грядок или хотя бы ограничить полив.

Не стоит сбрасывать со счетов и возрастные изменения. С течением времени нижние листья свёклы естественным образом стареют и отмирают, постепенно желтея. Это нормальный процесс, с которым ничего делать не нужно.

Наконец, пожелтение может быть вызвано и различными болезнями, например, церкоспорозом. В этом случае на листьях могут появляться пятна, края начинают сохнуть, а затем листва постепенно желтеет и отмирает. Тут потребуется обработка фунгицидами.

Таким образом, основные причины пожелтения листьев свёклы — дефицит азота, избыточная влага, старение и болезни. Внимательно осмотрев растения, вы сможете определить истинную проблему и вовремя её устранить. Не допускайте ухудшения состояния свёклы — вовремя вносите подкормки, улучшайте дренаж и боритесь с болезнями. Тогда ваши грядки будут радовать сочными, здоровыми корнеплодами!