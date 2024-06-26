Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Зрители полюбили сериал "Пёс" не только из-за собаки
Гейтс предрёк американским компаниям проблемы в случае возвращения к власти Трампа
Эффективная альтернатива антидождю: экономия без потери качества
В Южной Осетии приостановили действие закона об ОСАГО
Как дрессировать питомца на даче
Желтеют листья свёклы? Вот как решить эту проблему
Инструктор рассказала, что такое флоу йога
Пять советов по уходу за ногами летом: сохраните свежесть и красоту даже на пляже
Шесть тайных мест для нанесения парфюма: как раскрыть аромат в полной мере
Новая жизнь бумажной макулатуры: 5 способов применения газет на даче

Интересные варианты применения старых газет

2:06
Садоводство » Советы

Дачный сезон в самом разгаре, и многие садоводы задумываются, как можно использовать подручные материалы на своём участке. Одним из самых доступных ресурсов в любом доме являются старые газеты. Давайте рассмотрим 5 интересных способов применения старых газет на даче.

Интересные варианты применения старых газет
Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова

1. Мульчирование почвы. Обычные газетные листы отлично справятся с ролью мульчи вокруг кустов и деревьев. Просто расстелите их на землю слоем в 3 — 4 листа и закрепите сверху землёй или опилками. Газета надежно защитит почву от пересыхания, а также не даст прорасти сорнякам.

2. Укрытие от заморозков. Если на даче внезапно похолодает и возникает угроза заморозков, газеты станут отличным средством защиты нежных растений. Просто оберните ими стволы деревьев, кустарники и даже теплые грядки — это сбережёт их от подмерзания.

3. Подкладка для посадки рассады. Перед высадкой в грунт накройте дно лунок или горшков слоем газетной бумаги. Она впитает лишнюю влагу и станет прекрасной подложкой для корней растений.

4. Упаковочный материал. Старые газеты пригодятся и для бережной упаковки хрупких предметов при перевозке на дачу. Обернув ими вазоны, статуэтки или садовый инвентарь, вы надежно защитите их от повреждений.

5. Декоративные элементы. Не выбрасывайте газеты, ведь из них можно создавать оригинальные поделки для сада. Сплетите красивые корзины или гирлянды, сделайте декоративные фигурки или вазоны. Ваш дачный участок заиграет новыми красками!

Как видите, старые газеты — это не просто мусор, а настоящее сокровище для дачника. Используйте их с умом, и ваш участок преобразится, а растения получат надежную защиту. Экономьте, творите и радуйтесь результатам!

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Популярное
Стало известно, в какую страну отправил учиться детей певец Филипп Киркоров

Выяснилось, куда Филипп Киркоров отправил сына и дочь получать образование.

Стало известно, где учатся дети Филиппа Киркорова
Этот июльский уход за томатами гарантирует вам огромные, сочные плоды
Простой секрет обильного и крупного урожая томатов: вот что нужно сделать в июле
Почему прогрев двигателя летом — секрет долгой жизни вашего авто
Чулпан Хаматова назвала настоящую причину своего увольнения из Нового Рижского театра
СМИ установили для Байдена очень низкую планку в дебатах с Трампом Дмитрий Плотников Россия получит доступ к военным базам и аэродромам Индии, что создаст угрозу США Любовь Степушова Язык рук — тоже язык, просто мы этого не замечаем Сергей Лебедев
Как чистотел может защитить ваш сад и огород от вредителей и болезней
Агата Муцениеце показала последствия пластики лица: "Наконец-то у меня ни одной морщинки"
В борьбе со слизнями помогут 2 эффективных метода: химикаты не нужны
В борьбе со слизнями помогут 2 эффективных метода: химикаты не нужны
Последние материалы
Чесночный крем-суп с картофелем: секреты приготовления
Влияние давления в шинах на управляемость автомобиля
Более половины россиян боятся столкнуться с обманом при покупке недвижимости
Apple намерена автоматизировать производство iPhone с помощью роботов
Эльдар Рязанов считал кино наркотиком и думал, что не каждый человек умеет любить
Сколько максимум лет могут прожить домашние коты и кошки
Интересные варианты применения старых газет
Как девушке накачать руки? Ответила тренер
AMVET: 40% молодежи погибнет без света, воды и интернета
Лесные пожары в мире участились вдвое за 20 лет, подсчитали австралийские климатологи
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников