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Забудьте о потерянном урожае! Простой способ защиты клубники от слизней

Как избавиться от слизней раз и навсегда

2:27
Садоводство » Плодовые

Многие садоводы сталкиваются с неприятной проблемой — нашествием слизней на клубнику. Эти ползучие вредители буквально пожирают ягоды, нанося значительный урон урожаю. Пока вы спите, слизни подбираются к грядкам и уничтожают ягоды. Если не принять меры, через неделю от красивых плодов могут остаться только размокшие объеденные остатки.

Как избавиться от слизней раз и навсегда
Фото: commons.wikimedia.org by Viola sonans is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 Generic

К счастью, существует проверенный временем и всегда эффективный метод борьбы со слизнями на клубничных плантациях. Он прост, доступен каждому огороднику и не требует особых затрат. А главное — это безопасный для растений и окружающей среды способ защиты.

Итак, что нужно сделать, чтобы надежно защитить клубнику от слизней:

1. Создайте естественные барьеры вокруг грядок. Для этого разложите вокруг кустов клубники измельченную яичную скорлупу, древесную золу, кофейную гущу или измельчённые скорлупки грецких орехов. Слизни не способны преодолеть такие острые преграды, поэтому не смогут добраться до ваших ягод.

2. Установите ловушки для слизней. Закопайте в землю мелкие ёмкости (например, от йогуртов) так, чтобы их края были вровень с поверхностью почвы. Налейте в них пиво или смесь пива со сладким сиропом. Слизни будут стремиться к сладкому запаху, но не смогут выбраться обратно.

3. Прикройте грядки с клубникой мульчей. Отличным вариантом станут опилки, солома или измельчённые листья. Слизни не любят двигаться по сухим шершавым покрытиям.

4. Обработайте растения раствором пищевой соды. Опрыскайте кусты клубники раствором соды в воде (1 ст. л. на 1 л воды). Это отпугнёт слизней и не навредит самим ягодам.

5. Установите ловушки из пивных банок. Закопайте обычные жестяные банки из-под пива в землю рядом с кустами. Слизни будут падать в них и не смогут выбраться.

Используя эти простые и доступные методы, вы сможете надёжно защитить свою клубнику от слизней. Вы не только сохраните весь урожай, но и получите красивые, спелые и сладкие ягоды. Попробуйте, и вы убедитесь — это работает всегда!

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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