От муравьёв — ни следа: действенные способы раз и навсегда избавиться от вредителей

Устали бороться с муравьями? Используйте эти 4 метода для их полного уничтожения

2:26 Your browser does not support the audio element. Садоводство Вредители и болезни

Муравьи — одно из самых надоедливых и живучих насекомых на дачном участке. Эти трудолюбивые создания могут докучать садоводам и огородникам на каждом шагу: строить муравейники в грядках, повреждать растения, мешать нормальной работе на участке. И как бы вы ни боролись с ними вечером, к утру они могут появиться снова, словно их и не было.

Фото: inaturalist.org by Jake Nitta is licensed under CC BY 4.0

Однако не стоит отчаиваться — есть несколько эффективных способов надолго избавиться от навязчивых муравьёв на огороде. Давайте рассмотрим их подробнее.

1. Борная кислота

Борная кислота — один из самых популярных и действенных инсектицидов против муравьёв. Её можно рассыпать вокруг муравейника или по тропам, по которым перемещаются насекомые. Борная кислота попадает в организм муравьёв и убивает их.

Важно: использовать борную кислоту нужно аккуратно, так как она может быть вредна для домашних животных и детей. Кладите её в недоступных для них местах.

2. Уксусная кислота

Еще один проверенный способ — обработка муравейников уксусной эссенцией. Достаточно просто полить гнездо столовым уксусом и присыпать сверху землей. Резкий запах отпугивает муравьёв, и они покидают свой дом.

3. Натуральные отпугиватели

В качестве безопасной альтернативы можно использовать природные средства, отпугивающие муравьёв. Это может быть растёртый чеснок, смесь молотого красного перца и сахара, эфирные масла цитрусовых или мяты. Разложите эти средства вокруг участков, где замечены муравьи.

4. Механическое уничтожение

Если очаг муравейника обнаружен, его можно просто уничтожить физически. Для этого используют кипяток, керосин, бензин или другие вещества, способные убить насекомых. Также можно просто раскопать и разрушить гнездо.

При этом важно регулярно осматривать участок и оперативно реагировать на появление новых муравьиных поселений. Только комплексный подход поможет надолго избавиться от этих насекомых.

Следуя этим простым советам, вы сможете быстро и эффективно справиться с муравьями на своем огороде. Теперь утренние прогулки по саду будут приносить одно удовольствие!