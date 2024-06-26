Правда о высадке контейнерных растений: чего не знают 90% садоводов

Выбираем идеальное время для посадки контейнерных саженцев

2:10 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Многие дачники считают, что благодаря современным технологиям выращивания в контейнерах, саженцы можно высаживать практически в любое время года. Но так ли это на самом деле?

Фото: commons.wikimedia.org by Tomwsulcer is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Преимущества контейнерной культуры

Действительно, саженцы, выращенные в контейнерах, имеют ряд важных преимуществ перед обычными саженцами с открытой корневой системой:

их можно высаживать практически в любое время, кроме сильных морозов. Закрытая корневая система защищена от повреждений;

период приживаемости после пересадки гораздо короче - всего 2-3 недели. У "открытокорневых" саженцев этот процесс может длиться до 2 месяцев;

растения не испытывают стресса при перемещении и меньше болеют.

Казалось бы, это даёт садоводам полную свободу действий при высадке. Но есть нюанс.

Когда сажать контейнерные саженцы

Несмотря на указанные преимущества, саженцы в контейнерах тоже имеют "идеальные" сроки высадки. Если посадить их не в сезон, есть риск потерять растение.

Оптимальное время для высадки большинства культур - ранняя весна (апрель-май) и поздняя осень (сентябрь-октябрь). В эти периоды почва достаточно прогрета, а растения успевают укорениться до наступления неблагоприятных условий.

Высаживать контейнерные саженцы летом (июнь-июль) не рекомендуется. В жару растениям будет очень сложно адаптироваться к новым условиям, они могут попросту погибнуть.

Также не стоит сажать осенью, если до первых заморозков остается меньше 1-1,5 месяцев. Корням попросту не хватит времени для укоренения.

Важна и предпосадочная подготовка. Перед высадкой контейнерные растения необходимо хорошо полить, чтобы почва стала влажной, но не мокрой.

Так что, несмотря на всю привлекательность контейнерной культуры, вопрос высадки требует грамотного подхода. Лучше всего сажать саженцы весной или осенью, следуя рекомендациям производителя.