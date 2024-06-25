Открыт секрет идеального компоста: лучший состав для невероятного урожая

Назван лучший состав компоста

1:00 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Компост — это органическое удобрение, которое можно получить из остатков пищи, садовых отходов и других органических материалов. Он является ценным источником питательных веществ для растений и помогает улучшить структуру почвы.

Фото: commons.wikimedia.org by Benoît Prieur is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Мы рассмотрим лучший состав компоста, чтобы вы могли создать плодородное удобрение для своего сада.

Остатки фруктов и овощей являются отличным материалом для компоста. Используйте скоропортящиеся остатки, такие как кожура банана или остатки салата.

Листья, скошенная трава, ветки и цветы также могут быть использованы в компосте. Избегайте использования больших веток, так как они могут замедлить процесс разложения.

Измельчённые яичные скорлупы добавляют кальций в компост и помогают бороться с кислотностью почвы.

Пустые чайные пакетики можно также добавить в компост. Они содержат некоторое количество азота и углерода.