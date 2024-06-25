Открыт секрет идеального компоста: лучший состав для невероятного урожая

Компост — это органическое удобрение, которое можно получить из остатков пищи, садовых отходов и других органических материалов. Он является ценным источником питательных веществ для растений и помогает улучшить структуру почвы.
Мы рассмотрим лучший состав компоста, чтобы вы могли создать плодородное удобрение для своего сада.
Остатки фруктов и овощей являются отличным материалом для компоста. Используйте скоропортящиеся остатки, такие как кожура банана или остатки салата.
Листья, скошенная трава, ветки и цветы также могут быть использованы в компосте. Избегайте использования больших веток, так как они могут замедлить процесс разложения.
Измельчённые яичные скорлупы добавляют кальций в компост и помогают бороться с кислотностью почвы.
Пустые чайные пакетики можно также добавить в компост. Они содержат некоторое количество азота и углерода.
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