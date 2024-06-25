Огород в июле: что посадить, чтобы получить щедрый урожай?

Июль — отличное время для посадки определённых видов овощей, фруктов и трав на вашем огороде. Мы рассмотрим, что именно можно посадить в июле, чтобы получить богатый урожай и насладиться свежими продуктами прямо из собственного сада.
Июль — время созревания многих видов ягод, таких как малина, земляника, смородина. Если у вас уже есть ягодники, следите за урожаем и наслаждайтесь свежими плодами каждый день.
Арбузы также хорошо растут в июле. Посадите их заранее, чтобы успеть насладиться сочными плодами к концу лета.
Базилик. Эта ароматная трава прекрасно растёт в теплое время года. Посадите базилик в июле, чтобы иметь свежие листья для использования в кулинарии.
Укроп также хорошо растёт летом. Посадите его в июле для того, чтобы иметь доступ к свежему укропу для салатов и блюд.
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