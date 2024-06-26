Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эти маленькие страны добились большого экономического успеха
Ветеринары рассказали, почему кошка медленно моргает
Глубина солнечных супергранул достигает 20 тысяч километров, измерили учёные
Тренер рассказала, для чего женщинам нужно отжиматься
Ошибки, которые могут привести к поломке АКПП: рекомендации специалистов
Поклонники Анастасии Заворотнюк беспокоятся о душевном состоянии её пятилетней дочери
Трап загорелся рядом с самолетом British Airways
Представители Джастина Тимберлейка опровергли слухи о его нетрезвом выходе на сцену
Судебный эксперт подделал заключение о смерти клиента за взятку
Опасные плодовые кустарники: чего стоит опасаться на своём участке

Самые смертельно опасные плодовые кустарники

2:51
Садоводство » Деревья и кустарники

\Многие садоводы-любители выращивают на своих участках различные плодовые кустарники — от смородины и крыжовника до малины и ежевики. Эти культуры дарят нам вкусные и полезные ягоды, однако не все из них абсолютно безопасны. В статье расскажем, какие плодовые кустарники могут представлять угрозу для здоровья.

Самые смертельно опасные плодовые кустарники
Фото: commons.wikimedia.org by Isidre blanc is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Волчье лыко (волчеягодник)

Волчье лыко (или волчеягодник) — красивый, но чрезвычайно ядовитый кустарник. Все его части, включая плоды, содержат опасные для человека вещества — дафнины и геллиборины. Попадание даже небольшого количества ягод или сока в организм может вызвать сильное отравление с тошнотой, рвотой, диареей и другими симптомами. В худшем случае волчье лыко может привести к летальному исходу. Именно поэтому этот кустарник категорически не рекомендуется выращивать на участках, где живут дети.

Дурман обыкновенный

Дурман обыкновенный широко известен как ядовитое растение. Все его части, в том числе и плоды, содержат токсичные алкалоиды, такие как атропин и скополамин. При попадании в организм они вызывают сильное отравление с симптомами вроде сухости во рту, расширения зрачков, бреда и галлюцинаций. В тяжёлых случаях дурман может привести к коме и даже смерти. Особенно опасен он для маленьких детей, которых привлекают его необычные плоды.

Паслён сладко-горький

Паслён сладко-горький, или долгоножка, также является представителем семейства пасленовых и содержит ядовитые гликозиды. Все части растения, включая ягоды, токсичны и могут вызывать отравление с характерными признаками: головокружение, тошнота, рвота, диарея. В некоторых случаях паслён может даже вызвать паралич дыхания. Выращивать его на участке, где есть дети, крайне опасно.

Бузина чёрная

Ягоды бузины чёрной широко используются в народной медицине, однако стоит знать, что они содержат самогликозиды, а значит — потенциально ядовиты. В небольших количествах эти ягоды могут быть съедобны, но в больших дозах они вызывают тошноту, рвоту, диарею и другие симптомы отравления. Особенно опасны для здоровья недозрелые плоды бузины.

Таким образом, несмотря на то, что многие плодовые кустарники приносят нам вкусные и полезные ягоды, некоторые из них также представляют серьёзную угрозу здоровью, особенно для маленьких детей. Будьте осторожны при выборе растений для своего участка и содержите его в безопасности.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Популярное
Стало известно, в какую страну отправил учиться детей певец Филипп Киркоров

Выяснилось, куда Филипп Киркоров отправил сына и дочь получать образование.

Стало известно, где учатся дети Филиппа Киркорова
Чулпан Хаматова развеяла слухи о том, что она никому не нужна в Латвии
Чулпан Хаматова назвала настоящую причину своего увольнения из Нового Рижского театра
Как чистотел может защитить ваш сад и огород от вредителей и болезней
Почему прогрев двигателя летом — секрет долгой жизни вашего авто
Применение авиабомб ФАБ-3000 на спецоперации себя оправдает Дмитрий Плотников Россия получит доступ к военным базам и аэродромам Индии, что создаст угрозу США Любовь Степушова Язык рук — тоже язык, просто мы этого не замечаем Сергей Лебедев
Раз и навсегда избавьтесь от колорадских жуков: просто используйте горчичный порошок
Стрелкование лука: почему это происходит и как защитить урожай от потерь
Как правильно подкармливать огурцы в июле, чтобы получить богатый урожай
Как правильно подкармливать огурцы в июле, чтобы получить богатый урожай
Последние материалы
Ветеринары рассказали, почему кошка медленно моргает
Глубина солнечных супергранул достигает 20 тысяч километров, измерили учёные
Тренер рассказала, для чего женщинам нужно отжиматься
Ошибки, которые могут привести к поломке АКПП: рекомендации специалистов
Поклонники Анастасии Заворотнюк беспокоятся о душевном состоянии её пятилетней дочери
Самые смертельно опасные плодовые кустарники
Трап загорелся рядом с самолетом British Airways
Представители Джастина Тимберлейка опровергли слухи о его нетрезвом выходе на сцену
Судебный эксперт подделал заключение о смерти клиента за взятку
Названы виды рыб, которые можно есть сырыми
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников