Опасные плодовые кустарники: чего стоит опасаться на своём участке

Самые смертельно опасные плодовые кустарники

2:51 Your browser does not support the audio element. Садоводство Деревья и кустарники

\Многие садоводы-любители выращивают на своих участках различные плодовые кустарники — от смородины и крыжовника до малины и ежевики. Эти культуры дарят нам вкусные и полезные ягоды, однако не все из них абсолютно безопасны. В статье расскажем, какие плодовые кустарники могут представлять угрозу для здоровья.

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Волчье лыко (волчеягодник)

Волчье лыко (или волчеягодник) — красивый, но чрезвычайно ядовитый кустарник. Все его части, включая плоды, содержат опасные для человека вещества — дафнины и геллиборины. Попадание даже небольшого количества ягод или сока в организм может вызвать сильное отравление с тошнотой, рвотой, диареей и другими симптомами. В худшем случае волчье лыко может привести к летальному исходу. Именно поэтому этот кустарник категорически не рекомендуется выращивать на участках, где живут дети.

Дурман обыкновенный

Дурман обыкновенный широко известен как ядовитое растение. Все его части, в том числе и плоды, содержат токсичные алкалоиды, такие как атропин и скополамин. При попадании в организм они вызывают сильное отравление с симптомами вроде сухости во рту, расширения зрачков, бреда и галлюцинаций. В тяжёлых случаях дурман может привести к коме и даже смерти. Особенно опасен он для маленьких детей, которых привлекают его необычные плоды.

Паслён сладко-горький

Паслён сладко-горький, или долгоножка, также является представителем семейства пасленовых и содержит ядовитые гликозиды. Все части растения, включая ягоды, токсичны и могут вызывать отравление с характерными признаками: головокружение, тошнота, рвота, диарея. В некоторых случаях паслён может даже вызвать паралич дыхания. Выращивать его на участке, где есть дети, крайне опасно.

Бузина чёрная

Ягоды бузины чёрной широко используются в народной медицине, однако стоит знать, что они содержат самогликозиды, а значит — потенциально ядовиты. В небольших количествах эти ягоды могут быть съедобны, но в больших дозах они вызывают тошноту, рвоту, диарею и другие симптомы отравления. Особенно опасны для здоровья недозрелые плоды бузины.

Таким образом, несмотря на то, что многие плодовые кустарники приносят нам вкусные и полезные ягоды, некоторые из них также представляют серьёзную угрозу здоровью, особенно для маленьких детей. Будьте осторожны при выборе растений для своего участка и содержите его в безопасности.