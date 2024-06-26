Всё меньше и меньше: почему урожай чёрной смородины становится скромнее

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3:03
Садоводство » Советы

Чёрная смородина — один из самых популярных и полезных ягодных кустарников на дачных участках. Она радует нас обильными урожаями сладких, ароматных ягод, богатых витаминами и антиоксидантами. Однако нередко случается, что урожайность этой культуры начинает снижаться. Почему же это происходит и как можно исправить ситуацию?

Возраст куста

Одна из главных причин падения урожайности чёрной смородины — её возраст. Кусты этой ягоды живут около 15-20 лет, после чего начинают стареть и давать всё меньше плодов.

Для поддержания высокой урожайности рекомендуется обновлять насаждения каждые 5-7 лет, заменяя старые кусты молодыми. Так вы сможете всегда иметь на участке здоровые, плодоносящие растения.

Загущенность посадок

Ещё одна причина снижения урожайности — чрезмерная загущённость посадок. Чёрная смородина требует достаточного пространства для нормального роста и развития.

Оптимальное расстояние между кустами должно составлять 1-1,5 метра. Если растения растут слишком близко друг к другу, это приводит к затенению, ухудшению проветривания и, как следствие, ослаблению их развития.

Необходимо своевременно проводить прореживание загущенных насаждений, удаляя лишние, самые старые или ослабленные побеги.

Недостаток подкормки

Регулярная подкормка — ещё один важный фактор, влияющий на урожайность чёрной смородины. Эта культура очень требовательна к плодородию почвы и нуждается в хорошем минеральном питании.

Весной кусты нужно подкармливать азотными удобрениями (мочевиной, аммиачной селитрой), летом — комплексными минеральными (суперфосфатом и сульфатом калия). Осенью хорошо вносить органические удобрения (перегной, компост).

Отсутствие или нехватка питательных веществ в почве приводит к ослаблению растений и снижению их урожайности.

Поражение вредителями и болезнями

Ещё одна распространённая причина падения урожайности — повреждение кустов вредителями и болезнями. Чёрная смородина подвержена таким проблемам, как:

  • почковый клещ, побеговая и стеблевая тли;
  • антракноз, мучнистая роса, септориоз;
  • махровость, хлороз, вирусные заболевания.

Поражение этими вредителями и болезнями не только снижает урожай, но и может привести к гибели куста. Поэтому за ними нужен регулярный мониторинг и своевременная обработка.

Таким образом, основными причинами снижения урожайности чёрной смородины являются возраст кустов, загущенность посадок, недостаток питания и поражение вредителями/болезнями. Следуя рекомендациям по уходу, можно поддерживать высокую продуктивность этой ценной ягодной культуры.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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